Generația care rescrie istoria șahului: cel mai tânăr duel pentru titlul mondial din istorie

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Indianul Gukesh Dommaraju își apără titlul mondial în fața lui Javokhir Sindarov (Uzbekistan), într-un duel fără precedent prin tinerețea protagoniștilor. Pentru prima dată în istoria de aproximativ 140 de ani a Campionatului Mondial, cei doi adversari care se luptă pentru cea mai importantă coroană a sportului minții au numai 20 de ani!

22 de ani și 11 luni avea norvegianul Magnus Carlsen în 2013, când a cucerit titlul mondial. L-a deținut până în 2023, când a renunțat la el, acuzând lipsa de motivație, dar și uzura psihică și fizică

Doi titani ai generației care nu are răbdare

Indianul Gukesh Dommaraju, campionul mondial, și uzbecul Javokhir Sindarov, challengerul, au început marți, la Geneva, confruntarea care va stabili cine este regele planetei în materie de șah.

Gukesh a intrat în istorie în decembrie 2024, când l-a învins pe chinezul Ding Liren și a devenit cel mai tânăr campion mondial, la numai 18 ani! Sindarov a ajuns în finală după un an excepțional, în care a câștigat Cupa Mondială FIDE și Turneul Candidaților.

Miza este, în afara gloriei, și una financiară: un fond total de premiere de 2,5 milioane de dolari și posibilitatea de a intra în istoria șahului la o vârstă la care mulți abia își construiesc cariera de sportivi la nivel de seniori.

Campionul a rezistat eroic în fața lui Sindarov și a ceasului

Prima partidă, disputată la Geneva, s-a încheiat la egalitate, după ce campionul indian a scăpat dintr-o situație complicată și s-a luptat și cu un test dur de gestionare a timpului.

Sindarov a avut „albele” și a pus presiune din start, alegând o variantă în care adversarul a fost obligat să risipească mult timp pentru a găsi mutările potrivite.

Apoi campionul a ajuns într-o zonă delicată. Indianul a petrecut mai mult de 36 de minute analizând o singură mutare! Gukesh a fost nevoit să accelereze, în timp ce challengerul încerca să valorifice avantajul psihologic.

Campionul a găsit însă resursele necesare pentru a rezista, reușind o mutare îndrăzneață cu regele, apreciată ca foarte curajoasă de specialiști, iar partida s-a încheiat remiză după 38 de mutări. Fiecare jucător a primit câte o jumătate de punct.

Campionul mondial e abia pe locul 26 în lume!

Interesant e că duelul de la Geneva ascunde o diferență importantă de formă între cei doi adversari.

Gukesh a avut o ascensiune fulminantă până la titlul mondial, dar apoi a avut o perioadă slabă. Indianul a obținut rezultate sub așteptări și a coborât mult în clasamentul mondial. Înaintea confruntării de la Geneva, era clasat pe locul 26, cu un rating Elo de 2.710 de puncte!

De partea cealaltă, Sindarov traversează cea mai bună perioadă a carierei. Uzbecul a câștigat Cupa Mondială din 2025, apoi a dominat Turneul Candidaților din Cipru, pe care l-a încheiat fără înfrângere. Rezultatele l-au propulsat până pe locul 4 mondial, cu un Elo de 2.782 de puncte.

Cine va fi noul rege?

Diferența de 22 de poziții dintre cei doi în clasamentul mondial este cea mai mare înregistrată vreodată într-o confruntare pentru titlul suprem de după reunificarea titlului mondial, în 2006.

Confruntarea de la Geneva poate avea maximum 14 partide și se va încheia până pe 11 decembrie. Câștigător va fi desemnat primul jucător care ajunge la 7,5 puncte (o victorie valorează un punct, remiza aduce câte o jumătate de punct).

Dacă după cele 14 partide scorul va fi egal, campionul va fi decis printr-o serie de partide de departajare, începând cu șah rapid și continuând, dacă va fi necesar, cu șah blitz.

Câștigătorul va păstra coroana timp de doi ani. Apoi o va pune în joc în fața challengerului, cel care câștigă Turneul Candidaților, care reunește cei mai buni 8 șahiști ai momentului.

Cum a coborât vârsta la care au devenit campioni mondiali marii șahiști

Wilhelm Steinitz (49 ani, 1886) – primul campion oficial

(49 ani, 1886) – primul campion oficial Emanuel Lasker (25 ani, 1894) – a coborât ștacheta cu aproape un sfert de secol

(25 ani, 1894) – a coborât ștacheta cu aproape un sfert de secol Mikhail Tal (23 ani, 1960) – a deținut recordul de cel mai tânăr campion mondial timp de 25 de ani

(23 ani, 1960) – a deținut recordul de cel mai tânăr campion mondial timp de 25 de ani Garry Kasparov (22 ani, 1985) – a doborât recordul lui Tal și l-a păstrat timp de 39 de ani

(22 ani, 1985) – a doborât recordul lui Tal și l-a păstrat timp de 39 de ani Gukesh Dommaraju (18 ani, 2024) – cel mai tânăr din toate timpurile

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