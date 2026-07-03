Împușcat de forțele israeliene Un portar palestinian  a fost ucis pe stradă. Urma să devină tată în curând
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Împușcat de forțele israeliene Un portar palestinian a fost ucis pe stradă. Urma să devină tată în curând

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 17:05
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 17:54
  • Saleem Al-Ashqar, portarul clubului Khadamat Khan Younis, a fost ucis, miercuri, de forțele armate israeliene, în urma unui atac în Fâșia Gaza.
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De la începerea războiului din Gaza, din octombrie 2023, peste 1.000 de sportivi palestinieni au fost uciși, dintre care 567 au fost fotbaliști, conform Asociației Palestiniene de Fotbal.

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Portarul palestinian Saleem Al-Ashqar a fost ucis de forțele israeliene

În vârstă de 32 de ani, Saleem Al-Ashqar a fost ucis de armata din Israel în localitatea Al-Qarara, situată la nord-est de Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, conform newarab.com.

Potrivit Asociației Palestiniene de Fotbal, fotbalistul se deplasa cu o bicicletă pentru a umple o butelie de gaz pentru locuința sa. În acel moment, zona a fost atacată de forțele israeliene, iar Saleem Al-Ashqar a fost împușcat în abdomen.

Acesta a fost transportat de urgență la spital, unde s-a descoperit că sportivul avea hemoragie internă și leziuni la nivelul stomacului.

„În ciuda eforturilor depuse de medici, capacitățile extrem de limitate ale spitalului, agravate de prăbușirea sistemului sanitar din Gaza în urma războiului aflat în desfășurare, precum și de lipsa echipamentelor, a energiei electrice și a personalului medical, au făcut imposibilă oprirea hemoragiei interne.

Din cauza gravității rănilor, Al-Ashqar a decedat la aproximativ două ore după ce a ajuns la spital”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Federației, Dima Youssef.

Saleem Al-Ashqar era căsătorit de aproximativ 5 luni și urma să devină tată pentru prima dată.

1.009 sportivi
au fost uciși de la izbucnirea războiului din Fâșia Gaza, în octombrie 2023

Saleem Al-Ashqar și-a petrecut întreaga carieră la trei cluburi din Fâșia Gaza. A evoluat pentru Al-Aqsa Sports Club și Al-Masdar Sports Club, înainte de a disputa ultimul său meci pentru Khadamat Khan Younis, conform sports.yahoo.com.

În urma conflictului cu Israel, mai multe terenuri, baze de antrenament și stadioane din Fâșia Gaza au fost distruse complet.

Atacurile israelienilor au continuat în Gaza și după semnarea unui acord de încetare a focului, pe 10 octombrie 2025. De atunci, cel puțin 1.053 de persoane au fost ucise, iar aproximativ 3.400 au fost rănite.

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