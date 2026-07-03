Dorit de fiul lui Cruyff Marc Andre ter Stegen e așteptat de Ajax la vizita medicală

Marc-Andre ter Stegen (34 de ani) este aproape de despărțirea de Barcelona, după 12 ani petrecuți pe Camp Nou.

Portarul german ar urma să ajungă la Ajax sub formă de împrumut.

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Ajax și Barcelona ar fi ajuns la un acord pentru un împrumut inițial, iar clubul din Amsterdam va acoperi cea mai mare parte a salariului portarului.

Ter Stegen, la un pas de Ajax

Ter Stegen este așteptat la vizita medicală, după ce a fost dorit insistent de antrenorul Míchel și de directorul tehnic Jordi Cruyff, fiul legendarului fotbalist Johan Cruyff, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Mutarea vine într-un moment în care Ajax încearcă să reconstruiască echipa după un sezon dificil.

Michel Sanchez, fostul antrenor al Gironei, a fost ales pentru a conduce noul proiect, iar Jordi Cruyff a fost numit director tehnic la începutul anului, cu misiunea de a readuce clubul din Amsterdam la nivelul așteptat.

Ajax are în lot trei portari: Maarten Paes, Joeri Heerkens și Paul Reverson.

Maarten Paes (28 de ani) este varianta cu cea mai mare experiență. A ajuns la Ajax în februarie 2026, de la FC Dallas, și a bifat 13 meciuri în Eredivisie, toate ca titular, reușind 6 partide fără gol primit.

Joeri Heerkens (20 de ani) este un portar de perspectivă, adus de la Sparta Praga.

Paul Reverson (21 de ani) crescut la Jong Ajax și nu a debutat încă în Eredivisie pentru prima echipă.

423 de meciuri a adunat Marc-Andre ter Stegen la Barcelona. Portarul german a primit 416 goluri și a încheiat 176 de partide fără gol primit

Germanul a ajuns la clubul catalan în vara lui 2014, de la Borussia Mönchengladbach, și mai are contract cu Barcelona până în 2028.

La Barcelona, Ter Stegen a devenit unul dintre cei mai importanți portari ai ultimului deceniu. A câștigat Liga Campionilor în 2015, 6 titluri în La Liga, 6 Cupe ale Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

În sezonul 2024-2025, a devenit căpitanul echipei, dar a fost afectat de o accidentare serioasă la genunchi, care l-a ținut departe de teren până în primăvară.

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