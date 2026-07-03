Dorit de fiul lui Cruyff Marc Andre ter Stegen e așteptat de Ajax la vizita medicală
Marc-Andre ter Stegen. Foto: Imago
Campionate

Dorit de fiul lui Cruyff Marc Andre ter Stegen e așteptat de Ajax la vizita medicală

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 17:10
  • Marc-Andre ter Stegen (34 de ani) este aproape de despărțirea de Barcelona, după 12 ani petrecuți pe Camp Nou.
  • Portarul german ar urma să ajungă la Ajax sub formă de împrumut.
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Ajax și Barcelona ar fi ajuns la un acord pentru un împrumut inițial, iar clubul din Amsterdam va acoperi cea mai mare parte a salariului portarului.

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Ter Stegen, la un pas de Ajax

Ter Stegen este așteptat la vizita medicală, după ce a fost dorit insistent de antrenorul Míchel și de directorul tehnic Jordi Cruyff, fiul legendarului fotbalist Johan Cruyff, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Mutarea vine într-un moment în care Ajax încearcă să reconstruiască echipa după un sezon dificil.

Michel Sanchez, fostul antrenor al Gironei, a fost ales pentru a conduce noul proiect, iar Jordi Cruyff a fost numit director tehnic la începutul anului, cu misiunea de a readuce clubul din Amsterdam la nivelul așteptat.

Ajax are în lot trei portari: Maarten Paes, Joeri Heerkens și Paul Reverson.

  • Maarten Paes (28 de ani) este varianta cu cea mai mare experiență. A ajuns la Ajax în februarie 2026, de la FC Dallas, și a bifat 13 meciuri în Eredivisie, toate ca titular, reușind 6 partide fără gol primit.
  • Joeri Heerkens (20 de ani) este un portar de perspectivă, adus de la Sparta Praga.
  • Paul Reverson (21 de ani) crescut la Jong Ajax și nu a debutat încă în Eredivisie pentru prima echipă.
423 de meciuri
a adunat Marc-Andre ter Stegen la Barcelona. Portarul german a primit 416 goluri și a încheiat 176 de partide fără gol primit

Germanul a ajuns la clubul catalan în vara lui 2014, de la Borussia Mönchengladbach, și mai are contract cu Barcelona până în 2028.

La Barcelona, Ter Stegen a devenit unul dintre cei mai importanți portari ai ultimului deceniu. A câștigat Liga Campionilor în 2015, 6 titluri în La Liga, 6 Cupe ale Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

În sezonul 2024-2025, a devenit căpitanul echipei, dar a fost afectat de o accidentare serioasă la genunchi, care l-a ținut departe de teren până în primăvară.

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