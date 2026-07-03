Alertă la CM 2026 Urme de substanțe interzise, găsite în probele a  8 jucători, după un Mondial de coșmar
Tunisia. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Alertă la CM 2026 Urme de substanțe interzise, găsite în probele a 8 jucători, după un Mondial de coșmar

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 17:08
  • Opt jucători ai Tunisiei ar fi avut rezultate atipice la testele antidoping efectuate în timpul Campionatului Mondial.
  • În probele lor au fost găsite urme de clenbuterol, o substanță aflată pe lista interzisă a Agenției Mondiale Antidoping.
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Tunisia a avut un Mondial de coșmar. A pierdut cu 5-1 în fața Suediei, rezultat după care selecționerul Sabri Lamouchi a fost demis, apoi a cedat cu 4-0 în fața Japoniei și cu 3-1 împotriva Olandei.

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Opt jucători ai Tunisiei, supectați de dopaj!

Clenbuterolul este o substanță care poate relaxa căile respiratorii, dar este cunoscută și pentru efectele sale asupra masei musculare și a reducerii grăsimii corporale. În sport, este interzisă.

În unele țări, inclusiv în Mexic, au existat însă cazuri în care substanța a ajuns în organismul sportivilor prin carne contaminată.

Jucătorii nu sunt acuzați, în acest moment, de dopaj intenționat.

Oficialii care au analizat cazul iau în calcul varianta contaminării alimentare, după ce lotul Tunisiei ar fi consumat carne în cantonamentul din Mexic, conform dailymail.com.

De aceea, cazul jucătorilor tunisieni este tratat ca „rezultat atipic”, nu ca rezultat pozitiv clasic. Atunci când nivelul de clenbuterol detectat în urină este de cel mult 5 ng/mL, se deschide o anchetă pentru a stabili dacă substanța poate proveni din carne contaminată.

70 de milioane de euro
Este valoarea lotului Tunisiei, potrivit Transfermarkt. Cel mai scump jucător este Hannibal Mejbri, de la Burnley, evaluat la 15 milioane de euro, urmat de Montassar Talbi, de la Lorient, cotat la 8 milioane, și Ellyes Skhiri, de la Eintracht Frankfurt, evaluat la 5 milioane

Mexicul are deja un istoric important în astfel de cazuri. La Cupa Mondială U17 din 2011, organizată tot în Mexic, peste 100 de jucători au avut urme de clenbuterol în probele antidoping, iar ancheta a indicat contaminarea alimentară.

FIFA și WADA au decis atunci să nu deschidă proceduri disciplinare împotriva fotbaliștilor.

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