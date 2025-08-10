„Te duci în stânga, în dreapta” Bogdan Marian, primul gol în Liga 1 : „Pasa a fost perfectă” + Cu tricoul rupt, Gicu Grozav a vorbit despre retragere

- U CLUJ - PETROLUL 1-1. Bogdan Marian (20 de ani), fundaș al oaspeților, a înscris primul său gol în Liga 1, însă rămâne modest: „Pasa a fost perfectă”.
- Gicu Grozav (34 de ani) și-ar dori ca Petrolul Ploiești să fie ultima echipă din cariera sa.
„Lupii galbeni” au adunat cinci puncte după primele cinci etape. Toate au fost obținute în deplasare.
U CLUJ - PETROLUL 1-1. Bogdan Marian: „Nu știi ce să faci la primul gol în Liga 1”
„Am zis înainte de meci că și banca e importantă, într-un meci de fotbal trebuie să joci cu toți. Eu unul sunt mulțumit cu acest egal, e o echipă bună, un meci în deplasare, a fost un teren greu, deci e un rezultat bun.
În antrenamente am făcut numai șuturi de genul celui din această seară. Cu experiența lui, Gicu (n.r. Grozav) mi-a dat pasă perfectă. La primul gol în Liga 1 nu știi ce să faci, încerci să te duci în stânga, să mergi în dreapta. Eu am mers la suporteri, au bătut toată țara pentru noi.
Nu-mi fac griji în acest moment, suntem o echipă cu valoare, avem o echipă foarte buna, de play-off. Grupul se adaptează la orice vine, suntem jucători cu calitate”, a spus Marian la Prima Sport.
Eu zic că atunci cand ne vom da drumul la victorii, nu ne vom mai opri. Bogdan Marian, fundaș Petrolul Ploiești
Gicu Grozav, despre retragere: „Mi-ar plăcea să fie la Petrolul”
După meci, Grozav a apărut cu tricoul rupt la interviu și a explicat ce s-a întâmplat.
„A tras Alex de mine la faza aceea (n.r. Chipciu i-a rupt tricoul), a oprit un contraatac periculos, a făcut ce e mai bine pentru echipa lui”, a spus Grozav la Prima Sport.
Ulterior, fotbalistul „găzarilor” vorbit despre partida de la Sibiu.
„O atitudine foarte bună, spirit de sacrificiu, chiar mi-a plăcut în această seară. Am dat dovadă de caracter, chiar dacă am luat gol pe final de primă repriză, am reușit să rămânem concentrați și să scoatem un punct dintr-o deplasare grea, contra unei echipe valoroase, de play-off.
Una peste alta, suntem bucuroși în această seară. S-a muncit, s-a dat dovadă de caracter, spirit de sacrificiu, și asta mă bucură.
Eu zic că a fost un joc echilibrat, în prima repriză au ajuns de două-trei ori într-o poziție mai periculoasă, din una au și marcat. Ne-am creat și noi câteva oportunități pe care nu le-am fructificat. În a doua repriză am încercat să stăm puțin mai sus, era necesar să marcăm cel puțin un gol. Am reușit și sunt bucuros.
Ne-am întărit, am rămas cu aceeași unitate de grup, suntem o familie și asta se vede și pe teren”.
Experimentatul fotbalist a vorbit și despre momentul în care va agăța ghetele în cui.
„Am prelungit pe încă un an, sunt foarte fericit, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și în această seară, asta încerc la fiecare meci.
Nu mă gândesc, dar mi-ar plăcea. De ce nu (n.r. să-și încheie cariera la Petrolul, cu un trofeu)? Eu sper și am încredere că putem să facem lucruri frumoase”.
Părerea mea e că puteam mai mult și în meciul cu FCSB de acasă, și în cel cu UTA, dar ăsta e fotbalul. Cinci puncte după cinci meciuri, mergem mai departe. Gicu Grozav, mijlocaș Petrolul Ploiești