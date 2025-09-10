Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21

SAN MARINO U21 - ROMÂNIA U21 0-2. Alexandru Musi (21 de ani) a avut o ieșire nervoasă, în momentul în care a fost schimbat de selecționerul Costin Curelea (41 de ani).

Musi a început partida din San Marino ca titular. Mai mult decât atât, Curelea i-a dat banderola de căpitan jucătorului de la Dinamo.

Musi a aruncat banderola după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21

În minutul 59, selecționerul „tricolorilor” mici a decis să facă două modificări. Printre fotbaliștii schimbați s-a numărat și Alexandru Musi, care a digerat cu greu momentul.

Fostul jucător de la FCSB a aruncat banderola, în dreptul unui coechipier, a părăsit terenul gesticulând și bombănind și i-a lăsat locul lui Rareș Pop, scrie fanatik.ro.

Alături de Musi a ieșit și Rareș Burnete. Nici atacantul de la Juve Stabia nu fost încântat când a trebuit să părăsească terenul pentru a-i face loc lui Atanas Trică.

Fotbalistul celor de la U Cluj i-a răsplătit încrederea lui Curelea și a stabiit scorul final al partidei cu golul din minutul 87. Prima reușită a „tricolorilor” a fost semnată de Lorenzo Biliboc.

Astfel, Costin Curelea a obținut primul succes pe banca României U21, în preliminariile CE.

Programul României U21 în preliminariile CE:

14 octombrie: România - Cipru

14 noiembrie: Finlanda - România

18 noiembrie: România - Spania

27 martie 2026: Kosovo - România

31 martie 2026: România - San Marino

25 septembrie 2026: Cipru - România

30 septembrie 2026: România - Finlanda

6 octombrie 2026: Spania - România

