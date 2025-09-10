Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Alexandru Musi/ Foto: frf.ro
Nationala

Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21, nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 00:56
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 00:56
  • SAN MARINO U21 - ROMÂNIA U21 0-2. Alexandru Musi (21 de ani) a avut o ieșire nervoasă, în momentul în care a fost schimbat de selecționerul Costin Curelea (41 de ani).

Musi a început partida din San Marino ca titular. Mai mult decât atât, Curelea i-a dat banderola de căpitan jucătorului de la Dinamo.

Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!”
Citește și
Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!”
Citește mai mult
Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!”

Musi a aruncat banderola după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21

În minutul 59, selecționerul „tricolorilor” mici a decis să facă două modificări. Printre fotbaliștii schimbați s-a numărat și Alexandru Musi, care a digerat cu greu momentul.

Fostul jucător de la FCSB a aruncat banderola, în dreptul unui coechipier, a părăsit terenul gesticulând și bombănind și i-a lăsat locul lui Rareș Pop, scrie fanatik.ro.

Alături de Musi a ieșit și Rareș Burnete. Nici atacantul de la Juve Stabia nu fost încântat când a trebuit să părăsească terenul pentru a-i face loc lui Atanas Trică.

Fotbalistul celor de la U Cluj i-a răsplătit încrederea lui Curelea și a stabiit scorul final al partidei cu golul din minutul 87. Prima reușită a „tricolorilor” a fost semnată de Lorenzo Biliboc.

Astfel, Costin Curelea a obținut primul succes pe banca României U21, în preliminariile CE.

Programul României U21 în preliminariile CE:

  • 14 octombrie: România - Cipru
  • 14 noiembrie: Finlanda - România
  • 18 noiembrie: România - Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo - România
  • 31 martie 2026: România - San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru - România
  • 30 septembrie 2026: România - Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania - România
România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures
România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures

Galerie foto (6 imagini)

România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures România U21 - Kosovo U21 FOTO Sport Pictures
+6 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H
Campionatul Mondial
23:50
Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H
Citește mai mult
Clasamentul în grupa României Austria se impune în duelul echipelor neînvinse din grupa H
„Suntem la ani-lumină” Toni Kroos nu crede că Germania poate câștiga Mondialul din 2026
Campionatul Mondial
23:31
„Suntem la ani-lumină” Toni Kroos nu crede că Germania poate câștiga Mondialul din 2026
Citește mai mult
„Suntem la ani-lumină” Toni Kroos nu crede că Germania poate câștiga Mondialul din 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
Costin Curelea romania u21 Alexandru Musi rares burnete san marino u21
Știrile zilei din sport
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Nationala
09:44
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Nationala
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Citește mai mult
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Nationala
08:56
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
Citește mai mult
Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Nationala
00:21
I-a cerut demisia lui Lucescu în direct Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Citește mai mult
 I-a cerut demisia lui Lucescu în direct  Mesaj la finalul meciului cu Cipru: „Gică Hagi, te așteptăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:58
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre jucătorii de bază: „Îl doare când merge”
Probleme pentru FCSB Campioanei României i s-a accidentat unul dintre  jucătorii de bază: „Îl doare când merge”
09:38
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
Continuă coșmarul Man Ce l-a afectat atât de mult încât să eșueze un an întreg. Cel mai slab meci al extremei la națională
09:44
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru
10:30
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”
„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Top stiri din sport
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Nationala
00:56
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21, nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Citește mai mult
Musi a aruncat banderola Căpitanul României U21 , nervos după ce a fost schimbat în partida cu San Marino U21
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Nationala
00:14
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după remiza din Cipru: „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Citește mai mult
Panduru a făcut iureș Fostul internațional a răbufnit, după  remiza din Cipru : „Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?” + l-a tras la răspundere pe Lucescu
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Campionatul Mondial
09.09
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru
Citește mai mult
Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru 
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Campionatul Mondial
00:07
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Citește mai mult
Ronaldo, de record Cristiano, gol istoric marcat împotriva Ungariei.  Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share