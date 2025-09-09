Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!”
Joan Laporta, președintele Barcelonei. A început al doilea mandat în martie 2021
Barcelona, cel mai rău exemplu Bayern atacă frontal gruparea catalană: „Dintr-odată, ai 1,2 miliarde datorii. La revedere!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.09.2025, ora 23:11
alt-text Actualizat: 09.09.2025, ora 23:11
  • Uli Hoeness, președintele onorific al lui Bayern, după ce a fost jucător, manager general și președinte executiv timp de 49 de ani, critică stilul în care e condusă Barcelona, afectată de mari probleme financiare.

Uli Hoeness este un simbol al lui Bayern Munchen, unul dintre pilonii clubului german.

A jucat nouă ani la echipa bavareză, dar mai mult i-a influențat istoria în administrație.

Până în 2019, a fost patru decenii manager general (1979-2009) și președinte (2009-2019).

De atunci, e președinte de onoare. La 73 de ani, încă se implică din umbră în deciziile importante ale munchenezilor și vine meci de meci pe „Allianz Arena”, templul alb-roșu.

Hoeness, despre Barcelona: „Cumperi, cumperi, cumperi…”

Într-o emisiune la care a participat zilele trecute, Doppelpass, la postul de televiziune Sport 1, a atacat frontal stilul de management al Barcelonei, una dintre eternele rivale ale lui Bayern în Liga Campionilor.

Hoeness a dat exemplu gruparea catalană. Cel mai rău exemplu.

Uli Hoeness (dreapta, în spate) și Karl-Heinz Rummenigge vin și azi pe „Allianz Arena”. Au fost mult timp președintele și directorul general al lui Bayern, după ce au fost și jucători Foto: Imago Uli Hoeness (dreapta, în spate) și Karl-Heinz Rummenigge vin și azi pe „Allianz Arena”. Au fost mult timp președintele și directorul general al lui Bayern, după ce au fost și jucători Foto: Imago
Uli Hoeness (dreapta, în spate) și Karl-Heinz Rummenigge vin și azi pe „Allianz Arena”. Au fost mult timp președintele și directorul general al lui Bayern, după ce au fost și jucători Foto: Imago

A spus așa, plecând de la campania de transferuri condusă în vară de Max Eberl, directorul sportiv al campioanei Bundesligii.

„Max ar fi vrut să cumpere un jucător, dar știm ce avem în bancă. Acest lucru este la fel de important precum succesul sportiv. Luați Barcelona ca exemplu. Cumperi, cumperi, cumperi… Dintr-odată, ai 1,2 miliarde de euro datorii. La revedere!”, a comentat Uli.

La ce se referă Hoeness. Barcelona e și acum afectată de problemele financiare

Barcelona încă are mari probleme financiare, după ce a investit an de an sume uriașe în mercato.

Joan Laporta, 63 de ani, a fost reales președinte al clubului în martie 2021 (al doilea mandat), după șase ani și zece luni de cheltuieli masive cu Josep Maria Bartomeu.

Din cauza datoriilor, Barca a avut dificultăți în ultimele veri inclusiv în a înregistra jucători noi, făcând tot felul de trucuri financiare pentru ca antrenorul să aibă lotul dorit.

