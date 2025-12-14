Chivu, din nou lider în Serie A Inter Milano a învins echipa lui Șucu și a trecut în clasament de marile rivale la titlu

- Genoa - Inter 1-2. Formația lui Cristi Chivu (45 de ani) s-a impus la limită în deplasarea de duminică, împotriva formației patronate de Dan Șucu.
- „Nerazzurrii” au devenit astfel lideri în Serie A, după pașii greșiți făcuți de rivalele AC Milan și Napoli.
Inter venea după eșecul din Liga Campionilor, scor 0-1 cu Liverpool, însă elevii lui Cristi Chivu au dominat partida cu formația genoveză, în ciuda rezultatului foarte strâns.
Genoa - Inter 1-2. Cristi Chivu e din nou lider în Serie A
Inter a deschis rapid scorul, prin Bisseck, în minutul 6, din pasa lui Lautaro Martinez, care avea să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor în minutul 38.
Genoa, recent preluată de tehnicianul Daniele De Rossi, a reușit să reducă din diferență în minutul 68, prin Vitinha, însă „grifonii” nu au reușit să continue seria de meciuri fără înfrângere.
Nicolae Stanciu a fost rezervă în meciul de duminică și nu a prins niciun minut pe teren.
După acest succes, gruparea lui Chivu a trecut din nou pe prima poziție în Serie A, pe care o pierduse după eșecul din derby-ul cu AC Milan, scor 0-1.
„Rossonerii” au remizat duminică, scor 2-2 cu Sassuolo, în timp ce campioana Napoli a pierdut, scor 0-1, pe terenul lui Udinese.