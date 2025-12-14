Chivu, din nou lider în Serie A Inter Milano a învins echipa lui Șucu și a trecut în clasament de marile rivale la titlu

Genoa - Inter 1-2. Formația lui Cristi Chivu (45 de ani) s-a impus la limită în deplasarea de duminică, împotriva formației patronate de Dan Șucu.

„Nerazzurrii” au devenit astfel lideri în Serie A, după pașii greșiți făcuți de rivalele AC Milan și Napoli.

Inter venea după eșecul din Liga Campionilor, scor 0-1 cu Liverpool, însă elevii lui Cristi Chivu au dominat partida cu formația genoveză, în ciuda rezultatului foarte strâns.

Genoa - Inter 1-2 . Cristi Chivu e din nou lider în Serie A

Inter a deschis rapid scorul, prin Bisseck, în minutul 6, din pasa lui Lautaro Martinez, care avea să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor în minutul 38.

Genoa, recent preluată de tehnicianul Daniele De Rossi, a reușit să reducă din diferență în minutul 68, prin Vitinha, însă „grifonii” nu au reușit să continue seria de meciuri fără înfrângere.

Nicolae Stanciu a fost rezervă în meciul de duminică și nu a prins niciun minut pe teren.

După acest succes, gruparea lui Chivu a trecut din nou pe prima poziție în Serie A, pe care o pierduse după eșecul din derby-ul cu AC Milan, scor 0-1.

„Rossonerii” au remizat duminică, scor 2-2 cu Sassuolo, în timp ce campioana Napoli a pierdut, scor 0-1, pe terenul lui Udinese.

