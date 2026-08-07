Trabzonspor, echipa la care evoluează și internaționalul român Denis Drăguș, a făcut publice detaliile financiare ale transferului lui Mohamed Salah (34 de ani), într-un raport transmis Bursei din Turcia (KAP).

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Starul egiptean a semnat un contract valabil pe două sezoane, iar pachetul financiar este unul fără precedent pentru Trabzonspor.

Sumele din contractul lui Mohamed Salah cu Trabzonspor

Potrivit notificării transmise de clubul turc către Platforma de Informare Publică (KAP), utilizată de companiile listate la Bursa din Turcia, Mohamed Salah va încasa garantat 17 milioane de euro pe sezon:

10 milioane de euro salariu anual

7 milioane de euro primă de instalare pentru fiecare sezon

alte bonusuri

Mohamed Salah are garantate 17 milioane de euro pe sezon

Deși raportul publicat de Trabzonspor nu oferă toate clauzele contractului, agențiile Reuters și Anadolu Agency au relatat că pachetul financiar garantează lui Salah 17 milioane de euro pe sezon, deoarece bonusul de 7 milioane de euro este achitat în fiecare dintre cei doi ani ai contractului.

Agenția de presă de stat din Turcia menționează că înțelegerea mai conține un procent de 20% din veniturile generate de produsele oficiale comercializate cu numele lui Mohamed Salah.

În plus, clubul va plăti un comision de 5% din remunerația brută a fotbalistului către agentul acestuia, Ramy Abbas Issa.

Transfer gratuit după despărțirea de Liverpool

Salah a ajuns la Trabzonspor din postura de jucător liber de contract, după încheierea aventurii de nouă ani la Liverpool.

Transferul a provocat un entuziasm uriaș în orașul de la Marea Neagră, mii de suporteri întâmpinându-l pe aeroport și la prezentarea oficială.

Egipteanul s-a aflat și pe lista lui Beșiktaș, însă negocierile au eșuat după ce agentul fotbalistului a solicitat un comision mai mare.

Trabzonspor a profitat de impasul din discuțiile cu rivala din Istanbul și a reușit să-l convingă pe atacant să semneze contractul.

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