Încă un scandal mondial Se cere retragerea Spaniei de la găzduirea CM 2030: „Oamenii trebuie să știe asta”

Luis Rubiales (48 de ani), fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), consideră că Spania ar trebui să se retragă din organizarea Campionatului Mondial din 2030 dacă FIFA va decide ca finala să se dispute în Maroc.

FIFA nu a stabilit încă stadionul care va găzdui finala.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Spania, Portugalia și Maroc sunt țările desemnate să găzduiască turneul, în timp ce Argentina, Paraguay și Uruguay vor organiza câte un meci aniversar, pentru a marca centenarul Cupei Mondiale.

Rubiales cere retragerea Spaniei de la CM 2030: „Dacă nu va avea finala, nu poate continua nici măcar un minut”

Rubiales susține că planul inițial prevedea ca Spania să găzduiască atât meciul de deschidere, cât și finala, iar ultimul act ar fi trebuit să se dispute pe Santiago Bernabeu.

„Bineînțeles că nu ar trebui să continue. Spania este locomotiva acestui proiect, iar Portugalia și Marocul au fost vagoanele... Din punct de vedere fotbalistic, are cele mai bune competiții, are o echipă națională care tocmai a devenit campioană mondială…

Cu tot respectul pentru Portugalia, pe care o iubim, și, bineînțeles, cu tot respectul pentru Maroc. Spania nu va mai organiza meciul de deschidere din cauza lui Pedro Sanchez (n.r. - prim-ministrul Spaniei) și Infantino.

Iar dacă nu va avea nici finala, nu poate continua nici măcar un minut în organizarea Campionatului Mondial din 2030”, a spus Rubiales, conform marca.com.

FOTO. Spania - Argentina, în finala CM 2026

Spania vine după câștigarea Campionatului Mondial din 2026, după 1-0 cu Argentina în finală, și va încerca să-și apere trofeul la ediția pe care o va găzdui patru ani mai târziu.

Luis Rubiales: „Exista un acord ca finala să fie pe Santiago Bernabéu”

Rubiales susține că, în perioada în care conducea Federația Spaniolă, candidatura fusese construită astfel încât Spania să primească cele mai importante meciuri ale turneului.

„Această candidatură a început să prindă contur în 2018, în ziua în care Spania și Portugalia s-au întâlnit la Campionatul Mondial din Rusia. Încă de la început, Fernando Gomes (n.r. - președintele de atunci al Federației Portugheze de Fotbal) și cu mine știam că cele 55 de voturi ale UEFA nu sunt suficiente și că va trebui să includem Marocul.

Prin urmare, nu era o candidatură iberică, ci toate cele trei țări au fost implicate de la început. Dar a existat un moment în care Marocul a ieșit din ecuație. De ce? Pentru că exista o candidatură anterioară a Regatului Unit și Irlandei.

Iar din partea UEFA ni s-a transmis că, dacă exista o candidatură 100% europeană și una care nu era 100% europeană, nu aveau să ne susțină pe noi.

Atunci, Marocul a ieșit din ecuație și a revenit după doi sau trei ani, când s-a rezolvat posibilitatea ca Spania și Portugalia să atragă, ca să spunem așa, cele 55 de voturi ale UEFA.

Și le-am explicat foarte clar în ce condiții intră: știind că Spania va găzdui meciul de deschidere, finala, o semifinală și unul sau două meciuri din sferturile de finală”, a mai spus fostul oficial al RFEF.

115.000 de locuri ar urma să aibă stadionul Hassan II, construit în apropiere de Casablanca și considerat principala variantă a Marocului pentru găzduirea finalei CM 2030

Rubiales, acuzații dure la adresa lui Infantino și Pedro Sanchez: „Au provocat un prejudiciu ireparabil”

Fostul președinte al RFEF consideră că includerea meciurilor din America de Sud a schimbat fundamental proiectul inițial.

„Infantino și Pedro Sanchez se întâlnesc pentru a anunța că Spania va găzdui Campionatul Mondial alături de Portugalia și Maroc. Iar președintele Guvernului anunță includerea Uruguayului, Paraguayului și Argentinei, lucru pe care noi îl respinseserăm întotdeauna.

Spania avea deja voturile Europei. Și ale Africii. Și reușiserăm ca Arabia Saudită să se retragă și să avem sprijinul Asiei.

Pedro Sanchez, cu o mare dorință de a fi în centrul atenției, cedează în schimbul posibilității de a-și atribui meritul și de a anunța că Spania va organiza Campionatul Mondial. Și astfel distruge posibilitatea ca meciul de deschidere să se joace în Spania”, a mai spus Rubiales.

Pierderea meciului de deschidere reprezintă un prejudiciu ireparabil. Iar asta s-a întâmplat din cauza conducerii și modului în care a gestionat situația Infantino, dar și cu colaborarea neprețuită a unei persoane care nu avea nicio informație, nicio cunoaștere, dar avea o mare dorință de a fi în centrul atenției, și anume președintele Guvernului, Pedro Sanchez. Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal

Fostul conducător al fotbalului spaniol spune că exista și o înțelegere privind stadionul pe care urma să se dispute ultimul act.

„Cu mine deja plecat din Federație și cu Gomes plecat și el din Federația Portugheză, profitând de mesajul de slăbiciune transmis de Spania în această candidatură, Pedro Sanchez distruge planul inițial și îl înlocuiește cu unul complet diferit.

Iar în această situație, fără niciunul dintre cei doi președinți europeni în federațiile noastre, Marocul a început să împingă. De ce? Pentru că Sanchez anunță ceva complet diferit, fără meciul de deschidere în Spania, dar și fără să fi stabilit unde se va disputa finala.

Iar oamenii trebuie să știe asta: exista un acord ca finala să fie pe Santiago Bernabeu”, a mai spus Rubiales.

FOTO. Planurile stadionului Hassan II

Marocul poate lua finala CM 2030: „E evident că se discută despre asta”

În ultimele zile au apărut și informații potrivit cărora Gianni Infantino i-ar fi promis Marocului finala turneului.

Totuși, pe fondul incidentelor din enclava spaniolă Ceuta, mai multe organizații politice au cerut ca Marocul să fie exclus dintre țările gazdă ale Campionatului Mondial.

În același timp, au apărut discuții și în privința stadionului care va găzdui finala, iar în Spania există temeri că ultimul act ar putea ajunge în Maroc.

„Eu nu pot spune dacă este sau nu în pericol, pentru că nu știu, dar ceea ce este evident este că se discută despre asta.

Și asta se întâmplă după ce Pedro Sanchez anunță un Campionat Mondial în care sunt incluse trei țări sud-americane.

Iar în aceeași zi, Arabia Saudită rămâne singura candidată pentru 2034, iar turneul îi este atribuit direct pentru că Australia renunță. Asta îți dă mult de gândit, nu?”, a mai spus Rubiales.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport