 Opriți totul! Asta e scenografia weekendului! Fanii lui Nantes și mesajul în care se regăsește orice microbist: „La naiba, ce dor îmi e!”

Imaginile zilei vin din Franța. Mai exact, de la fanii lui Nantes, care au realizat o scenografie în care, la un moment dat, s-a regăsit orice microbist.

Nantes a câștigat partida cu Auxerre, scor 1-0.

Agonie, resemnare, extaz. Prin asta trece orice fan al fotbalului la un moment dat.

Scenografia în care se regăsește orice microbist: „La naiba, ce dor îmi e!”

Înaintea celei de-a 3-a etape din Ligue 1, la meciul dintre Nantes și Auxerre, scor final 1-0, Brigada Loire a afișat o scenografie pe Stade de la Beaujoire, prezentând cu umor viața de zi cu zi a unui suporter al echipei. Un fel de Rapid, de la agonie la extaz.

Scenografia înfățișează viața unui fan în 3 etape.

Prima, senzația de la final de stagiune, când lucrurile n-au mers cum îți doreai: „Sfârșit de sezon. Sezon de rahat! Nu mă mai întorc”.

A doua, trăirea de pe durata verii, când ești în vacanță și stai relaxat la plajă, dar gândul îți zboară tot la echipa preferată: „La naiba, ce dor îmi e!”.

A treia, cea în care se regăsește orice suporter, indiferent cât de supărat e pe propria echipă. La început de sezon, revine la stadion cu fularul la gât, cu noi speranțe, agitând mâinile în aer și susținându-și cu ardoare favoriții: „Suntem Nantes, la naiba!”.

Sub cele 3 episoade din viața unui fan Nantes era afișat un banner: „E ca un drog, nu mai pot fără el”.

După 3 etape, Nantes ocupă locul 11 în clasamentul Ligue 1, cu 3 puncte.

Scenografia fanilor lui Nantes, familiară fanilor de la Rapid

În România, fanii Rapidului au câteva versuri dintr-o poezie dedicată echipei care exprimă exact sentimentele pe care le-au ilustrat fanii lui Nantes:

„Luni și marți mă jur că-n veci

Nu mai calc nici mort la meci!

Dar pe vineri mă decid:

Boala veche: Hai, RAPID!”

