Etapa cu numărul trei a adus o mulțime de goluri în Ligue 1.

Totuși, cel mai surprinzător rezultat a venit la partida disputată sâmbătă de Lille pe terenul lui Lorient.

Fără veteranul Giroud în lot, care a marcat în primele două meciuri după revenirea din MLS, Lille a făcut scor în deplasarea din ultima etapă.

Lorient - Lille 1-7 . Ploaie de goluri în Ligue 1

Partida de la Lorient a ieșit în evidență, mai degrabă, prin scorul de la pauză. Cele două formații au intrat la cabine cu scorul de 0-0.

Ulterior, cele două au reușit să marcheze 8 goluri în partea secundă.

Fernandez-Pardo și Igamane, fostul coleg al lui Ianis Hagi de la Rangers, introdus la pauză, au reușit câte o „dublă” pentru fosta campioană a Franței.

Lille a deschis scorul în minutul 46, prin Perraud, și și-a majorat avantajul prin Fernandez-Pardo, în minutul 56. Dar Lorient a redus din diferență prin Aiyegun, în minutul 64. Apoi, Lille s-a dezlănțuit: Fernandez-Pardo ('77), Igamane ('80, '90+3), Haraldssson ('87), Sahraoui ('90+5)

Scorul etapei, cel puțin până acum, l-a făcut PSG, 6-3 în deplasarea de la Toulouse. Joao Neves cu un hat-trick și Dembele cu o „dublă” s-au remarcat în victoria echipei lui Enrique.

Record egalat după 28 de ani

De 28 de ani nu mai marcase o echipă din Ligue 1 șapte goluri într-o singură repriză. Acest lucru nu s-a mai întâmplat în Ligue 1 de la meciul Lyon - Marseille din 24 mai 1997 (8-0). Atunci, fosta adversară a FCSB din optimile Europa League a marcat șapte goluri în prima repriză.

Totodată, este cea mai clară victorie înregistrată de Lille în campionat din ultimii 20 de ani, de la meciul Lille - Istres, tot 8-0, din 2005.

