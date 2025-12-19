Se schimbă liderul în Superliga după ultima rundă? Capul de afiș al etapei este FCSB vs Rapid  
Publicitate

Se schimbă liderul în Superliga după ultima rundă? Capul de afiș al etapei este FCSB vs Rapid

alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 11:35
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 11:52
  • FCSB speră să rupă blestemul ultimelor întâlniri directe cu Rapid, disputate pe teren propriu, fiind fără victorie în cele mai recente 5 partide.
  • Acum se află pe poziția a noua în clasament, însă vine după șapte meciuri fără înfrângere.
  • În acest interval a obținut patru victorii și trei rezultate de egalitate.
  • În ultima etapă a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe Unirea Slobozia, golurile fiind marcate în repriza a doua, pe fondul superiorității numerice.

Rapid a mai pierdut din viteză în acest final de an. Este adevărat că se află pe prima poziție, însă nu a reușit să înscrie în trei dintre ultimele patru runde și are doar 2 victorii în ultimele 5 partide din Superliga. Echipele în fața cărora nu a marcat sunt CFR Cluj, FC Botoșani și Oțelul Galați. Formația gazdă pornește favorită în acest derby, cu o cotă de 2.10 la victorie, conform cotelor disponibile la adresa https://topbet.ro/ro/sport.

  • Victorie FCSB: 2.10
  • Egal: 3.30
  • Victorie Rapid: 3.20

Program Superliga 19–22 decembrie

  • FC Botoșani - CFR Cluj (19 decembrie, 20:00)
  • Metaloglobus - Unirea Slobozia (20 decembrie, 14:30)
  • Oțelul Galați - FC Argeș (20 decembrie, 17:00)
  • UTA Arad - Dinamo (20 decembrie, 20:00)
  • Hermannstadt - Petrolul Ploiești (21 decembrie, 14:00)
  • Universitatea Cluj - Farul Constanța (21 decembrie, 16:30)
  • FCSB - Rapid (21 decembrie, 20:00)
  • Universitatea Craiova - Csikszereda (22 decembrie, 20:00)

Mai sus am prezentat un scurt preview pentru derby-ul etapei. Același lucru îl vom face și pentru partidele celorlalte echipe de pe podium.

FC Botoșani vs CFR Cluj - gruparea moldavă, lider în clasamentul meciurilor de pe teren propriu

CFR Cluj s-a aflat o singură dată în acest sezon pe loc de play-off: în etapa a doua. Începând cu etapa a patra, ardelenii au ocupat constant un loc în afara top 10. În acest moment se află pe locul 11, la 7 puncte în spatele locului 6, ultimul care asigură prezența în play-off. În ultima rundă, ardelenii au învins-o cu 3-1, pe teren propriu, pe Csikszereda. De altfel, CFR Cluj a obținut trei victorii în ultimele cinci etape, un lucru încurajator pentru restul sezonului regulat.

Se schimbă liderul în Superliga după ultima rundă? Capul de afiș al etapei este FCSB vs Rapid   Se schimbă liderul în Superliga după ultima rundă? Capul de afiș al etapei este FCSB vs Rapid  

De partea cealaltă, FC Botoșani nu are, deocamdată, emoții în privința calificării în play-off. Se află pe poziția a treia, la 8 puncte în fața locului 7. Este la egalitate de puncte cu a doua clasată și la un punct în spatele liderului. Cu 22 puncte, FC Botoșani conduce clasamentul meciurilor de pe teren propriu.

În întâlnirea directă din tur s-a consemnat o remiză cu 6 goluri. Un rezultat de egalitate s-a înregistrat și în ultima întâlnire directă de la Botoșani. Atunci au fost marcate două goluri. Cota pentru un rezultat de egalitate aici este 3.30, în timp ce CFR Cluj pornește ușor favorită. Cota ca ambele formații să înscrie este 1.81.

  • Victorie FC Botoșani: 2.75
  • Egal: 3.30
  • Victorie CFR Cluj: 2.50

UTA Arad vs Dinamo - reușesc “câinii roșii” să vâneze prima poziție?

Cu o victorie în această partidă, UTA Arad poate încheia anul pe un loc de play-off. Se află la un singur punct în spatele locurilor 6 și 7. Arădenii au obținut trei victorii și o remiză în ultimele cinci etape. Singura înfrângere din acest interval a venit pe teren propriu, scor 0-2, în fața Universității Cluj.

Dinamo se află pe poziția secundă, la egalitate de puncte cu Botoșani, la un punct în fața Universității Craiova și la un punct în spatele liderului. Are 10 victorii, 8 rezultate de egalitate și două înfrângeri. A marcat 32 de goluri și a primit de două ori mai puține. Dinamo este singura din primele 4 clasate care nu a condus clasamentul la finalul unei etape.

Se schimbă liderul în Superliga după ultima rundă? Capul de afiș al etapei este FCSB vs Rapid   Se schimbă liderul în Superliga după ultima rundă? Capul de afiș al etapei este FCSB vs Rapid  

Formația bucureșteană a obținut patru victorii și trei remize în ultimele șapte partide. Cota pentru victoria lui Dinamo este 1.96, în timp ce un succes al arădenilor este cotat cu 3.60. Pentru sub 2.5 goluri marcate, cota este 1.72.

  • Victorie UTA Arad: 3.60
  • Victorie Dinamo: 1.96

Ultimele meciuri din an în Superliga se vor vedea în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De altfel, toate duelurile din acest sezon de Superliga sunt transmise pe aceste două canale, exceptând meciurile care se vor juca la aceeași oră. Primul meci din 2026 va fi transmis în direct pe 16 ianuarie.

REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
publicitate
Știrile zilei din sport
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Liga 2
19.12
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Citește mai mult
„Ce rușine, ce mizerie” Samuilă, cea mai dură reacție după decizia ciudată de la gala CSA Steaua: „Ce pată pe istoria acestui club imens”
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Stranieri
19.12
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Citește mai mult
Șansă uriașă ratată de Chivu! Inter, eliminată dramatic în semifinalele Supercupei Italiei
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Superliga
19.12
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Citește mai mult
Pregătește curățenia de iarnă Anunț dur făcut de Daniel Pancu pentru vedetele CFR-ului: „Va trebui să aerisim puțin vestiarul”
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Superliga
19.12
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Citește mai mult
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:53
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
Drăgușin, ultimele vești de la Londra Ce se întâmplă cu stoperul naționalei la Tottenham. Antrenorul lui Spurs, întrebat direct de Radu! Reacția sa
13:08
„Turcia nu e Brazilia!” Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!”
„Turcia nu e Brazilia!”  Valentin Mihăilă, mesaj războinic înainte de barajul pentru Mondial » De ce vrea ca 2025 să se termine: „M-am săturat!” 
12:03
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale în această iarnă » Ce spune despre Pancu
„Facem curățenie!” Patronul lui CFR Cluj anunță că va lua măsuri radicale  în această iarnă » Ce spune despre Pancu
11:37
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mutu la Fiorentina? Un impresar italian a comentat interesul echipei din Serie A pentru antrenorul român: „Nu și-ar lega numele de așa ceva”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Top stiri din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
19.12
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Superliga
19.12
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Citește mai mult
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Superliga
19.12
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Citește mai mult
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
19.12
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 24 rapid 24 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share