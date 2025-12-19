Se schimbă liderul în Superliga după ultima rundă? Capul de afiș al etapei este FCSB vs Rapid  

FCSB speră să rupă blestemul ultimelor întâlniri directe cu Rapid, disputate pe teren propriu, fiind fără victorie în cele mai recente 5 partide.

Acum se află pe poziția a noua în clasament, însă vine după șapte meciuri fără înfrângere.

În acest interval a obținut patru victorii și trei rezultate de egalitate.

În ultima etapă a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe Unirea Slobozia, golurile fiind marcate în repriza a doua, pe fondul superiorității numerice.

Rapid a mai pierdut din viteză în acest final de an. Este adevărat că se află pe prima poziție, însă nu a reușit să înscrie în trei dintre ultimele patru runde și are doar 2 victorii în ultimele 5 partide din Superliga. Echipele în fața cărora nu a marcat sunt CFR Cluj, FC Botoșani și Oțelul Galați. Formația gazdă pornește favorită în acest derby, cu o cotă de 2.10 la victorie, conform cotelor disponibile la adresa https://topbet.ro/ro/sport.

Victorie FCSB: 2.10

Egal: 3.30

Victorie Rapid: 3.20

Program Superliga 19–22 decembrie

FC Botoșani - CFR Cluj (19 decembrie, 20:00)

Metaloglobus - Unirea Slobozia (20 decembrie, 14:30)

Oțelul Galați - FC Argeș (20 decembrie, 17:00)

UTA Arad - Dinamo (20 decembrie, 20:00)

Hermannstadt - Petrolul Ploiești (21 decembrie, 14:00)

Universitatea Cluj - Farul Constanța (21 decembrie, 16:30)

FCSB - Rapid (21 decembrie, 20:00)

Universitatea Craiova - Csikszereda (22 decembrie, 20:00)

Mai sus am prezentat un scurt preview pentru derby-ul etapei. Același lucru îl vom face și pentru partidele celorlalte echipe de pe podium.

FC Botoșani vs CFR Cluj - gruparea moldavă, lider în clasamentul meciurilor de pe teren propriu

CFR Cluj s-a aflat o singură dată în acest sezon pe loc de play-off: în etapa a doua. Începând cu etapa a patra, ardelenii au ocupat constant un loc în afara top 10. În acest moment se află pe locul 11, la 7 puncte în spatele locului 6, ultimul care asigură prezența în play-off. În ultima rundă, ardelenii au învins-o cu 3-1, pe teren propriu, pe Csikszereda. De altfel, CFR Cluj a obținut trei victorii în ultimele cinci etape, un lucru încurajator pentru restul sezonului regulat.

De partea cealaltă, FC Botoșani nu are, deocamdată, emoții în privința calificării în play-off. Se află pe poziția a treia, la 8 puncte în fața locului 7. Este la egalitate de puncte cu a doua clasată și la un punct în spatele liderului. Cu 22 puncte, FC Botoșani conduce clasamentul meciurilor de pe teren propriu.

În întâlnirea directă din tur s-a consemnat o remiză cu 6 goluri. Un rezultat de egalitate s-a înregistrat și în ultima întâlnire directă de la Botoșani. Atunci au fost marcate două goluri. Cota pentru un rezultat de egalitate aici este 3.30, în timp ce CFR Cluj pornește ușor favorită. Cota ca ambele formații să înscrie este 1.81.

Victorie FC Botoșani: 2.75

Egal: 3.30

Victorie CFR Cluj: 2.50

UTA Arad vs Dinamo - reușesc “câinii roșii” să vâneze prima poziție?

Cu o victorie în această partidă, UTA Arad poate încheia anul pe un loc de play-off. Se află la un singur punct în spatele locurilor 6 și 7. Arădenii au obținut trei victorii și o remiză în ultimele cinci etape. Singura înfrângere din acest interval a venit pe teren propriu, scor 0-2, în fața Universității Cluj.

Dinamo se află pe poziția secundă, la egalitate de puncte cu Botoșani, la un punct în fața Universității Craiova și la un punct în spatele liderului. Are 10 victorii, 8 rezultate de egalitate și două înfrângeri. A marcat 32 de goluri și a primit de două ori mai puține. Dinamo este singura din primele 4 clasate care nu a condus clasamentul la finalul unei etape.

Formația bucureșteană a obținut patru victorii și trei remize în ultimele șapte partide. Cota pentru victoria lui Dinamo este 1.96, în timp ce un succes al arădenilor este cotat cu 3.60. Pentru sub 2.5 goluri marcate, cota este 1.72.

Victorie UTA Arad: 3.60

Victorie Dinamo: 1.96

Ultimele meciuri din an în Superliga se vor vedea în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De altfel, toate duelurile din acest sezon de Superliga sunt transmise pe aceste două canale, exceptând meciurile care se vor juca la aceeași oră. Primul meci din 2026 va fi transmis în direct pe 16 ianuarie.