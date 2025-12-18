Câte bilete s-au vândut la derby Mai sunt trei zile până la meciul etapei #21, FCSB - Rapid

Aproximativ 25% din biletele puse în vânzare pentru derby-ul din etapa #21, FCSB - Rapid, au fost achiziționate de fanii giuleșteni. Câte tichete au fost vândute, în total, până acum, în rândurile de mai jos.

FCSB - Rapid va avea loc duminică și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Campioana României a pus biletele în vânzare acum o săptămână, iar cu doar trei zile înainte de meci, vânzările au ajuns la pragul anticipat de organizatori, respectiv 20.000 de tichete.

FCSB - Rapid. Au fost vândute aproximativ 20.000 de bilete

Din totalul biletelor vândute, 5.000 au fost achiziționate de fanii giuleșteni, care au primit 8.000 de tichete și vor ocupa astfel o întreagă peluză la derby-ul cu FCSB.

FCSB a vândut doar 15.000 de bilete, deși echipa a realizat o victorie istorică împotriva lui Feyenoord, scor 4-3 de la 1-3, joia trecută, după care a câștigat și meciul de campionat de luni, de la Clinceni, 2-0 cu Unirea Slobozia.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 - 60 LEI

VIP 3 - 150 LEI

VIP 2 - 200 LEI

VIP 1 - 300 LEI

Tichetele sunt disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.

26.871 de spectatori au asistat la meciul tur, jucat pe 17 august și încheiat cu o remiză, scor 2-2

Înaintea duelului direct, Rapid este lider în Liga 1, cu 39 de puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 10, cu 28 de puncte.

FOTO. Rapid - FCSB 2-2

În ultimul an calendaristic, din cele 5 meciuri disputate între cele două cluburi, 4 au avut loc pe Arena Națională și de fiecare dată s-a trecut de 25.000 de spectatori.

Duelurile FCSB vs Rapid pe Arena Națională în ultimul an

Octombrie 2024: FCSB - Rapid 0-0, 40.287 spectatori

Martie 2025: Rapid - FCSB 0-0, 30.838

Martie 2025: FCSB - Rapid 3-3, 26.385

August 2025: Rapid - FCSB 2-2, 26.871

