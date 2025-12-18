Câte bilete s-au vândut la derby Mai sunt trei zile până la meciul etapei #21, FCSB - Rapid +59 foto
Fanii FCSB. Foto: Sportpictures
Superliga

Câte bilete s-au vândut la derby Mai sunt trei zile până la meciul etapei #21, FCSB - Rapid

alt-text Ionuț Cojocaru , Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 13:50
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 13:50
  • Aproximativ 25% din biletele puse în vânzare pentru derby-ul din etapa #21, FCSB - Rapid, au fost achiziționate de fanii giuleșteni. Câte tichete au fost vândute, în total, până acum, în rândurile de mai jos.
  • FCSB - Rapid va avea loc duminică și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

Campioana României a pus biletele în vânzare acum o săptămână, iar cu doar trei zile înainte de meci, vânzările au ajuns la pragul anticipat de organizatori, respectiv 20.000 de tichete.

Moldovan are un nou antrenor  Mesaj indirect pentru portarul român, de la noul tehnician al lui Real Oviedo 
Citește și
Moldovan are un nou antrenor Mesaj indirect pentru portarul român, de la noul tehnician al lui Real Oviedo
Citește mai mult
Moldovan are un nou antrenor  Mesaj indirect pentru portarul român, de la noul tehnician al lui Real Oviedo 

FCSB - Rapid. Au fost vândute aproximativ 20.000 de bilete

Din totalul biletelor vândute, 5.000 au fost achiziționate de fanii giuleșteni, care au primit 8.000 de tichete și vor ocupa astfel o întreagă peluză la derby-ul cu FCSB.

FCSB a vândut doar 15.000 de bilete, deși echipa a realizat o victorie istorică împotriva lui Feyenoord, scor 4-3 de la 1-3, joia trecută, după care a câștigat și meciul de campionat de luni, de la Clinceni, 2-0 cu Unirea Slobozia.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

  • PELUZA – INEL 1 – 30 LEI
  • TRIBUNA 2 – INEL 1 - 60 LEI
  • VIP 3 - 150 LEI
  • VIP 2 - 200 LEI
  • VIP 1 - 300 LEI

Tichetele sunt disponibile online pe platforma de ticketing a clubului.

26.871 de spectatori
au asistat la meciul tur, jucat pe 17 august și încheiat cu o remiză, scor 2-2

Înaintea duelului direct, Rapid este lider în Liga 1, cu 39 de puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 10, cu 28 de puncte.

FOTO. Rapid - FCSB 2-2

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg
Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg

Galerie foto (59 imagini)

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (1).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (4).jpg Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (5).jpg
+59 Foto
labels.photo-gallery

În ultimul an calendaristic, din cele 5 meciuri disputate între cele două cluburi, 4 au avut loc pe Arena Națională și de fiecare dată s-a trecut de 25.000 de spectatori.

Duelurile FCSB vs Rapid pe Arena Națională în ultimul an

  • Octombrie 2024: FCSB - Rapid 0-0, 40.287 spectatori
  • Martie 2025: Rapid - FCSB 0-0, 30.838
  • Martie 2025: FCSB - Rapid 3-3, 26.385
  • August 2025: Rapid - FCSB 2-2, 26.871

Citește și

„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
Campionate
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
Citește mai mult
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională
Nationala
11:15
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională
Citește mai mult
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
suporteri liga 1 bilete rapid fcsb
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share