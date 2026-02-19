Câștigătoarea Super Bowl, scoasă la vânzare  Anunțul făcut de conducerea clubului, la 10 zile de la cucerirea marelui trofeu din NFL
Câștigătoarea Super Bowl, scoasă la vânzare Anunțul făcut de conducerea clubului, la 10 zile de la cucerirea marelui trofeu din NFL

Publicat: 19.02.2026, ora 15:52
  • Seattle Seahawks, câștigătoarea Super Bowl, a fost scoasă la vânzare, la doar 10 zile de la cucerirea celui mai important trofeu din NFL.

În finala Super Bowl, Seattle Seahawks a învins-o pe New England Patriots cu scorul de 29-13, reușind să câștige trofeul pentru a doua oară în istorie.

Seattle Seahawks a fost scoasă la vânzare

La mai puțin de două săptămâni de la câștigarea Super Bowl, clubul Seattle Seahawks a fost scos la vânzare, anunță bbc.com.

Fostul proprietar al echipei, Paul G. Allen, cofondatorul Microsoft, alături de Bill Gates, a cumpărat franciza în 1997, în schimbul a 194 de milioane de dolari, scrie Forbes.

Cea mai recentă evaluare a clubului Seattle Seahawks a fost de 6,7 miliarde de dolari, clasându-se pe locul 14 în topul celor mai valoroase francize din NFL.

Sub conducerea lui Paul G. Allen, Seattle Seahawks a cucerit primul Super Bowl din istorie, în 2014. Patru ani mai târziu, proprietarul clubului a decedat din cauza mai multor probleme de sănătate, la vârsta de 65 de ani.

După decesul acestuia, clubul a fost preluat de Allen Estate. Sora lui, Jody Allen, a devenit administratorul averii sale, precum și președintele Seattle Seahawks și al echipei Portland Trail Blazers din NBA.

Miercuri s-a anunțat că s-a „inițiat un proces formal de vânzare” al francizei, „în conformitate cu directiva lui Allen de a-și vinde în cele din urmă activele sportive și de a direcționa toate veniturile către filantropie”.

De asemenea, Tom Dundon, proprietarul echipei Carolina Hurricanes din NHL, a semnat un contract pentru achiziționarea echipei Portland Trail Blazer în schimbul sumei de 4,25 miliarde de dolari.

