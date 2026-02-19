Câștigătoarea Super Bowl, scoasă la vânzare  Anunțul făcut de conducerea clubului, la 10 zile de la cucerirea marelui trofeu din NFL

Seattle Seahawks, câștigătoarea Super Bowl, a fost scoasă la vânzare, la doar 10 zile de la cucerirea celui mai important trofeu din NFL.

În finala Super Bowl, Seattle Seahawks a învins-o pe New England Patriots cu scorul de 29-13, reușind să câștige trofeul pentru a doua oară în istorie.

La mai puțin de două săptămâni de la câștigarea Super Bowl, clubul Seattle Seahawks a fost scos la vânzare, anunță bbc.com.

Fostul proprietar al echipei, Paul G. Allen, cofondatorul Microsoft, alături de Bill Gates, a cumpărat franciza în 1997, în schimbul a 194 de milioane de dolari, scrie Forbes.

Cea mai recentă evaluare a clubului Seattle Seahawks a fost de 6,7 miliarde de dolari , clasându-se pe locul 14 în topul celor mai valoroase francize din NFL.

Sub conducerea lui Paul G. Allen, Seattle Seahawks a cucerit primul Super Bowl din istorie, în 2014. Patru ani mai târziu, proprietarul clubului a decedat din cauza mai multor probleme de sănătate, la vârsta de 65 de ani.

După decesul acestuia, clubul a fost preluat de Allen Estate. Sora lui, Jody Allen, a devenit administratorul averii sale, precum și președintele Seattle Seahawks și al echipei Portland Trail Blazers din NBA.

Miercuri s-a anunțat că s-a „inițiat un proces formal de vânzare” al francizei, „în conformitate cu directiva lui Allen de a-și vinde în cele din urmă activele sportive și de a direcționa toate veniturile către filantropie”.

De asemenea, Tom Dundon, proprietarul echipei Carolina Hurricanes din NHL, a semnat un contract pentru achiziționarea echipei Portland Trail Blazer în schimbul sumei de 4,25 miliarde de dolari.

