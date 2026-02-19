„Sunt solidar cu Prestianni” Chilavert, derapaj după derapaj. I-a atacat pe Vinicius și Mbappe: „Ar însemna că cei LGBTQ+ sunt un model de urmat”

Paraguayanul Jose Luis Chilavert (60 de ani), fost portar-golgheter, a comentat scandalul în care au fost implicați Vinicius Junior (25 de ani) și Gianluca Prestianni (20 de ani).

Partida de marți dintre Benfica și Real Madrid, scor 0-1, a fost întreruptă în repriza secundă, după ce Prestianni a fost acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, moment în care arbitrul Letexier a oprit meciul pentru 10 minute.

Jose Luis Chilavert: „Sunt solidar cu Prestianni”

Acum, Chilavert a transmis că-l susține pe Prestianni, întrucât acesta ar fi fost insultat anterior de atacantul brazilian.

„Sunt solidar cu Prestianni, pentru că Vinicius este primul care insultă pe toată lumea. Dacă te uiți la imagini, îl numește mai întâi «laș» (n.r. - pe Prestianni). Prima insultă a venit de la jucătorul de culoare”, a spus Chilavert la Radio Rivadavia, potrivit marca.com.

Mai departe, Chilavert a continuat discuția cu un derapaj homofob:

„Dacă Prestianni va fi sancționat, comunitatea gay, lesbiană și alte minorități LGBTQ+ ar fi văzute ca modele de urmat.

Și nu, fotbalul este un dreptunghi în care joacă bărbații și unde obișnuiam să ne spunem tot felul de lucruri. De când au fost introduse microfoanele și imaginile video, a devenit efeminat”, a mai spus fostul goalkeeper.

Chilavert a l-a atacat și pe Kylian Mbappe, care i-a luat apărarea coechipierului său.

Ce poate spune? Mbappe vorbește despre valori și toate cele, dar trăiește cu un travestit. Nu este normal. Fiecare poate face ce vrea cu viața lui, dar nu este normal ca un bărbat să trăiască cu un travestit. Cel mai bun lucru pe care un bărbat îl poate avea alături este o femeie. Jose Luis Chilavert, fost portar

Jose Luis Chilavert nu este la primul atac la adresa lui Vincius. În urmă cu doi ani, starul brazilian a izbucnit în lacrimi la conferință de presă, în urma altor acte de rasism în care a fost implicat.

„Pâine şi circ. Primul care insultă şi atacă adversarii este el. Să nu fie fătălău, fotbalul este pentru bărbaţi”, a comentat Chilavert la acel moment.

