Oțelul, apel către suporteri Vremea rea le-a pus probleme gălățenilor, înaintea meciului cu UTA Arad

După valul de ninsori care a venit peste România, Oțelul Galați a demarat deja procesul de deszăpezire al stadionului, înaintea partidei cu UTA Arad din etapa #28 a Ligii 1.

Vremea nefavorabilă le-a dat bătăi de cap echipelor din Liga 1 în această iarnă, iar acest weekend se anunță a fi unul dificil pentru cele care vor găzdui partide.

Oțelul le cere fanilor să ajute la deszăpezire: „Împreună suntem mai puternici!”

Clubul gălățean a demarat deja procesul de deszăpezire a stadionului și a făcut un apel către suporteri pentru a ajuta la îndepărtarea zăpezii.

„SC Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA Arad! Clubul nostru a început deja lucrările pentru pregătirea suprafeței de joc în vederea meciului de mâine (n.r. vineri).

Facem un apel către toți suporterii care doresc să dea o mână de ajutor: vă așteptăm astăzi, pe toată durata zilei, la Stadionul Oțelul pentru a contribui la deszăpezirea terenului.

Împreună suntem mai puternici!”, a scris Oțelul pe Facebook.

Oțelul Galați se află pe locul 9 în Liga 1, cu 40 de puncte acumulate după 27 de etape. Ultimele trei meciuri din sezonul regulat pentru echipa lui Laszlo Balint sunt împotriva:

UTA Arad , pe 20 februarie

, pe 20 februarie U Cluj , pe 27 februarie

, pe 27 februarie Hermannstadt (data nu este încă stabilită)

Justin Ștefan: „Nu prea avem modalități de a reprograma aceste meciuri”

Justin Ștefan a explicat că LPF nu ia în calcul varianta ca unele meciuri din etapa #28 a Ligii 1 să fie amânate, în contextul unui nou val de ger care este așteptat în acest weekend.

„Nu și nici nu ne dorim. Sunt ultimele etape din sezonul regular, calendarul e și așa destul de încărcat, nu prea avem modalități de a reprograma aceste meciuri.

Regulamentul spune că decizia aparține arbitrului, iar în măsura în care nu se poate începe meciul în ziua în care este programat, urmează să fie disputat în ziua imediat următoare”, a spus Justin Ștefan la DigiSport Special.

Vremea se îmblânzește ușor joi și vineri, însă se va răci din nou la finalul săptămânii. Pe parcursul nopților, în Moldova ar putea fi consemnate valori de sub -15 grade Celsius, potrivit hotnews.ro.

În urmă cu o săptămână, startul meciului dintre FC Argeș și CSC Dumbrăvița din Cupa României a fost amânat, din cauza terenului acoperit de zăpadă.

În ianuarie, terenul de la Mioveni a fost subiect de discuție înaintea meciului dintre FC Argeș și FCSB, 1-0, din cauza gazonului înghețat, oaspeții având chiar intenția de a nu intra pe teren, dacă acesta nu ar fi fost în condiții optime.

