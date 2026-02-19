„Cazul Vinicius” schimbă regulile Ce se va întâmpla în fotbal după ce Prestianni a fost acuzat de rasism în Benfica - Real
  • Mikael Silvestre, fost internațional francez, pe care CFR a încercat să-l angajeze toamna trecută ca manager sportiv, vrea să impună la FIFA pedepsirea unui anumit gest al jucătorilor făcut în încercarea de a scăpa de pedepse după ce își insultă adversarii. 

„Cazul Vinicius” continuă să se dezbată în fotbalul mondial, după ce brazilianul l-a acuzat de rasism pe Gianluca Prestianni la Benfica - Real Madrid 0-1, în Liga Campionilor.

Ce riscă Prestianni după ce a fost acuzat de rasism de Vinicius

Mbappe a confirmat acuzația coechipierului, „i-a spus de cinci ori «maimuță»”, imediat UEFA a anunțat că deschide anchetă, jucătorul argentinian riscă o suspendare drastică, dar trebuie să se dovedească rasismul împotriva lui Prestianni, care și-a acoperit gura cu tricoul când l-a insultat pe Vinicius.

Nu e ușor să fie judecat și exclus într-o săptămână, până la returul play-off-ului Champions, pe 25 februarie. E amintit și precedentul Sebastian Colțescu.

Silvestre cere la FIFA interzicerea și pedepsirea unui gest al jucătorilor

Dosarul este urmărit și de FIFA, nu doar de UEFA. Mikael Silvestre, 48 de ani, fost internațional francez, ex-Inter Milano, Manchester United și Arsenal, pe care CFR Cluj a încercat să-l angajeze ca manager sportiv în 2025, vrea să schimbe regulile în fotbal după scandalul de la Lisabona.

Face parte dintr-o comisie FIFA numită „Vocea Jucătorilor”, formată din foste vedete (printre ele, George Weah și Didier Drogba) și creată tocmai pentru lupta împotriva rasismului.

În afara unei sancțiuni severe, Silvestre cere interzicerea gestului fotbaliștilor de a-și acoperi gura cu mâna sau tricoul ca să scape de pedepse. Și sancționarea acestui acest.

Vrem să-i pedepsim pe jucătorii care își acoperă gura când vorbesc. Nu e vorba aici despre tactică, ci despre ură. E important să sancționăm acest comportament. Trebuie să discutăm și cu arbitrii să vedem ce putem face. Mikael Silvestre, membru al comisiei FIFA de luptă contra rasismului, pentru Sky Sports

Silvestre despre „Cazul Vinicius: „Există martori care pot spune ce a afirmat el”

Silvestre s-a referit strict la caz: „Există martori care pot spune ce a afirmat el, există mărturii.

E dificil ca ancheta să fie rapidă, dar returul e peste o săptămână. Dacă se dovedește că e adevărată acuzația, jucătorul nu ar trebuie să poată intra pe teren”.

Francezul nu ia în calcul doar o suspendare dură pentru Prestianni, ci și „să urmeze un program educațional, pentru că un astfel de comportament e inacceptabil”.

