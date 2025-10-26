„Mă frustrează”  Sebastian Mailat, despre neconvocarea la națională: „Asta m-a deranjat cel mai tare” 

Sebastian Mailat (27 de ani), atacantul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre neconvocarea sa la echipa națională.

Mailat este unul dintre cei mai importanți jucători de la Botoșani, formație aflată în fruntea clasamentului Ligii 1. Deși evoluțiile sale sunt unele bune, acesta nu se află în vizorul echipei naționale.

În sezonul 2022/2023, Mailat s-a clasat pe locul 3 în topul golgheterilor din Liga 1, dar nici selecționerul de la acel moment, Edward Iordănescu, nu l-a chemat la echipa națională.

Sebastian Mailat, despre neconvocarea la națională: „Mă frustrează”

„Nu pot să spun că am trăit într-un anumit fel (n.r. neconvocarea la națională). E clar că mă frustrează puțin, pentru că suntem o echipă mică, dar jucăm fotbal. Și e clar că numai eu, dar sunt jucători care dau randament și cred că ar putea fi acolo.

Încă țin să cred că pot ajunge la națională, poate sunt copil. Mă gândesc că dacă joc bine în continuare, marchez…

Mă forțez singur să intru în calculele antrenorului. E clar, e greu să ajungi la națională. Cum a spus domnul Rădoi, că sunt 18 criterii parcă pentru a convoca un jucător.

E clar că sunt jucători buni, care au demonstrat la echipele de club. Dar încă sper, atâta vreme cât am evoluții bune, de ce nu?”, a declarat Mailat, conform prosport.ro.

6 goluri și 3 pase decisive are Mailat în 13 meciuri din acest sezon de Liga 1

Sebastian Mailat: „Niciodată n-am primit vreun semn, asta m-a deranjat cel mai tare”

Jucătorul Botoșaniului a declarat că l-a deranjat enorm faptul că niciun om din staff-ul naționalei nu a vorbit niciodată cu el.

„Niciodată n-am primit vreun semn de la națională. Asta m-a deranjat cel mai tare. Acum m-am obișnuit cu ideea, dar când am marcat 16 goluri într-un sezon, atunci m-a deranjat cel mai tare.

Am și făcut o greșeală că am ieșit public să zic asta. M-a deranjat că efectiv nu eram băgat în seamă. Eu marcam la fiecare meci un gol, două, un gol, două și nimic.

Măcar să fi primit un telefon sau nu știu, să-mi spună orice lucru. Măcar să-mi spună «s-ar putea», pe mine mă ajuta enorm. Dar nu… Eram inexistent.

Înțelesesem atunci că nu poți vorbi despre un jucător care e la retrogradare. Acum e opusul. Suntem o echipă mică, e Botoșani, e urât să chemi un jucător de la Botoșani”, a adăugat Mailat pentru sursa citată.

