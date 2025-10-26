„Mă frustrează”  Sebastian Mailat, despre neconvocarea la națională: „Asta m-a deranjat cel mai tare” 
Sebastian Mailat FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Mă frustrează” Sebastian Mailat, despre neconvocarea la națională: „Asta m-a deranjat cel mai tare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 19:27
  • Sebastian Mailat (27 de ani), atacantul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre neconvocarea sa la echipa națională.

Mailat este unul dintre cei mai importanți jucători de la Botoșani, formație aflată în fruntea clasamentului Ligii 1. Deși evoluțiile sale sunt unele bune, acesta nu se află în vizorul echipei naționale.

În sezonul 2022/2023, Mailat s-a clasat pe locul 3 în topul golgheterilor din Liga 1, dar nici selecționerul de la acel moment, Edward Iordănescu, nu l-a chemat la echipa națională.

Accident horror în MotoGP Pilotul a fost transportat de urgență la spital și e în stare gravă: „Multiple stopuri cardiace, mai multe organe afectate”
Citește și
Accident horror în MotoGP Pilotul a fost transportat de urgență la spital și e în stare gravă: „Multiple stopuri cardiace, mai multe organe afectate”
Citește mai mult
Accident horror în MotoGP Pilotul a fost transportat de urgență la spital și e în stare gravă: „Multiple stopuri cardiace, mai multe organe afectate”

Sebastian Mailat, despre neconvocarea la națională: „Mă frustrează”

„Nu pot să spun că am trăit într-un anumit fel (n.r. neconvocarea la națională). E clar că mă frustrează puțin, pentru că suntem o echipă mică, dar jucăm fotbal. Și e clar că numai eu, dar sunt jucători care dau randament și cred că ar putea fi acolo.

Încă țin să cred că pot ajunge la națională, poate sunt copil. Mă gândesc că dacă joc bine în continuare, marchez…

Mă forțez singur să intru în calculele antrenorului. E clar, e greu să ajungi la națională. Cum a spus domnul Rădoi, că sunt 18 criterii parcă pentru a convoca un jucător.

E clar că sunt jucători buni, care au demonstrat la echipele de club. Dar încă sper, atâta vreme cât am evoluții bune, de ce nu?”, a declarat Mailat, conform prosport.ro.

6 goluri
și 3 pase decisive are Mailat în 13 meciuri din acest sezon de Liga 1

Sebastian Mailat: „Niciodată n-am primit vreun semn, asta m-a deranjat cel mai tare”

Jucătorul Botoșaniului a declarat că l-a deranjat enorm faptul că niciun om din staff-ul naționalei nu a vorbit niciodată cu el.

„Niciodată n-am primit vreun semn de la națională. Asta m-a deranjat cel mai tare. Acum m-am obișnuit cu ideea, dar când am marcat 16 goluri într-un sezon, atunci m-a deranjat cel mai tare.

Am și făcut o greșeală că am ieșit public să zic asta. M-a deranjat că efectiv nu eram băgat în seamă. Eu marcam la fiecare meci un gol, două, un gol, două și nimic.

Măcar să fi primit un telefon sau nu știu, să-mi spună orice lucru. Măcar să-mi spună «s-ar putea», pe mine mă ajuta enorm. Dar nu… Eram inexistent.

Înțelesesem atunci că nu poți vorbi despre un jucător care e la retrogradare. Acum e opusul. Suntem o echipă mică, e Botoșani, e urât să chemi un jucător de la Botoșani”, a adăugat Mailat pentru sursa citată.

Citește și

FCSB 4-0 UTA Arad  VIDEO+FOTO Campioana  se impune clar pe teren propriu și îi depășește pe arădeni în clasament
Superliga
22:35
FCSB 4-0 UTA Arad VIDEO+FOTO Campioana se impune clar pe teren propriu și îi depășește pe arădeni în clasament
Citește mai mult
FCSB 4-0 UTA Arad  VIDEO+FOTO Campioana  se impune clar pe teren propriu și îi depășește pe arădeni în clasament
Accident horror în MotoGP Pilotul a fost transportat de urgență la spital și e în stare gravă: „Multiple stopuri cardiace, mai multe organe afectate”
Moto GP
18:38
Accident horror în MotoGP Pilotul a fost transportat de urgență la spital și e în stare gravă: „Multiple stopuri cardiace, mai multe organe afectate”
Citește mai mult
Accident horror în MotoGP Pilotul a fost transportat de urgență la spital și e în stare gravă: „Multiple stopuri cardiace, mai multe organe afectate”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
echipa nationala a romaniei liga 1 fc botosani sebastian mailat
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share