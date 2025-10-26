Accident horror în MotoGP Pilotul a fost transportat de urgență la spital și e în stare gravă: „Multiple stopuri cardiace, mai multe organe afectate”

Un accident horror a avut loc în această dimineață, la o cursă de Moto 3, una dintre seriile de start ale MotoGP, pe Circuitul Internațional Sepang, din Malaezia.

Implicați: pilotul elvețian Noah Dettweiler (20 de ani) și spaniolul Jose Antonio Rueda (19 ani).

Incidentul s-a petrecut în timpul turului de formație dinaintea cursei.

Accident horror în MotoGP

Concret, în timp ce Dettweiler se deplasa lent pe linia de curse, probabil din cauza unor probleme la motor, Jose Antonio Rueda nu l-a văzut pe pilotul elvețian și l-a lovit cu viteză maximă , informează racingnews365.com.

Impactul a fost unul grav pentru ambii piloți, care au fost proiectați de pe motociclete.

Ambii au trebuit să fie îngrijiți la fața locului, de către personalul medical prezent, după care au fost transportați la spital.

Dacă spaniolul Rueda s-a ales cu o comoție cerebrală și o mână ruptă, starea lui Dettweiler este foarte gravă.

„Se luptau pentru viața lui”, a declarat soția lui Dettweiler, potrivit blick.ch.

Sursa citată menționează că elvețianul a suferit multiple stopuri cardiace, iar mai multe organe i-au fost afectate:

„Tânărul de 20 de ani este acum în stare stabilă, în spital. Dar este prea devreme pentru a da undă verde. A suferit multiple stopuri cardiace și a pierdut mult sânge.

Splina și plămânii i-au fost, de asemenea, afectate.Are și o fractură deschisă la picior”.

Comunicatul echipei Cip Green Power Team

„În această dimineață, în timpul turului de recunoaștere de la Sepang, pilotul nostru Noah Dettwiler a fost implicat într-un accident grav.

A fost transportat la spitalul din Kuala Lumpur și va trebui să fie supus mai multor intervenții chirurgicale.

Se află pe mâini bune și vă rugăm să îi respectați intimitatea. Nu vom divulga alte detalii în acest moment.

Noah este un adevărat luptător, iar întreaga echipă CIP Green Power îl susține. Vă vom ține la curent cu noutăți cât mai curând posibil”, a anunțat CIP Green Power Team pe rețelele de socializare.

