FCSB s-a impus în mod clar în meciul cu UTA Arad, scor 4-0.

„Roș-albaștrii” au început bine meciul, reușind să deschidă scorul în minutul 13, grație golului marcat de Bîrligea.

Ulterior, în minutul 38, Florin Tănase a majorat diferența, după ce a înscris din penalty. În prima repriză, FCSB a mai avut alte două goluri anulate pe motiv de ofsaid.

În repriza a doua, cele două formații au prestat un joc anost, fără mari situații de poartă până în minutul 80, atunci când Olaru a dus scorul la 3-0, din penalty.

În prelungiri, FCSB a marcat golul 4 prin Mamadou Thiam. Atacantul a trimis un șut plasat de la marginea careului și l-a învins pe Gorcea. Pentru Thiam, reușita din această seară este prima în tricoul campioanei.

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0 : golurile marcate de Bîrligea și Thiam

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 13 28 2 Rapid 13 28 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 13 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 13 10 16 Metaloglobus 14 7

FCSB - UTA Arad 4-0

Au marcat: Bîrligea (min. 13), Tănase (min. 38 pen.), Olaru (min. 80 pen.), Thiam (min. 90 + 2)

5.187 fani au fost prezenți în această seară pe Arena Națională.

Final de meci!

Min. 90+2 - GOL! (4-0) - Mamadou Thiam înscrie primul gol în tricoul roș-albastru. Atacantul a șutat de la marginea careului, Gorcea fiind neputincios.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute./

Min. 85 - Trei schimbări la FCSB. Au ieșit Tănase, Bîrligea și Olaru și au intrat Edjouma, Alibec și Thiam.

Min. 84 - David Miculescu trage pe lângă poartă.

Min. 80 - GOL! (3-0) - Darius Olaru îl învinge pe Gorcea și duce scorul la 3-0.

Min. 79 - Lovitură de pedeapsă pentru FCSB.

Min. 78 - Arbitrul analizează acordarea unui penalty pentru henț în careul UTA-ei.

Min. 73 - Gorcea salvează miraculos un șut puternic trimis de Bîrligea.

Min. 69 - Alin Roman șutează din afara careului dar Târnovanu intervine.

Min. 65 - Dmytro Pospelov a fost sancționat cu cartonaș galben. Barbu primește și el „galben”.

Min. 63 - Adrian Șut reia cu capul după o centrare trimisă de Tănase din corner. Mingea trece pe lângă poartă.

Min. 60 - Dublă schimbare la UTA Arad. Au ieșit Țuțu și Tzionis și au intrat Barbu și Iacob.

Min. 59 - Lixandru trage puternic spre poartă de la 16 metri, dar Gorcea reține fără probleme.

Min. 48 - Risto Radunovic este sancționat cu cartonaș galben. El l-a lovit pe Andrea Padula, fotbalistul UTA-ei fiind căzut la pământ.

Momentul în care Radunovic îl lovește pe Padula FOTO: Captură Prima Sport

Min. 46 - A început repriza secundă. Hakim Abdallah intră pe teren în locul lui Marius Coman.

Pauză pe Arena Națională!

Min. 45 + 6 - Marius Coman este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 45 + 4 - Darius Olaru a executat lovitura liberă de la marginea careului. Balonul a trecut puțin peste bara transversală.

Min. 45 + 3 - Iliev este eliminat după un henț comis în afara careului. Gorcea intră pe teren în locul lui Luca Mihai, iar UTA va juca în inferioritate numerică.

Faza la care Iliev a fost eliminat FOTO: Captură Prima Sport

Min. 45 - Prima repriză se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 43 - Juri Cisotti acuză dureri la genunchiul piciorului drept. Elias Charalambous îl introduce pe teren pe David Miculescu.

Min. 38 - GOL! (2-0) - Florin Tănase execută perfect și o duce pe FCSB în avantaj.

Min. 37 - Arbitrul acordă penalty pentru FCSB! Va executa Florin Tănase.

Min. 32 - Hrezdac șutează de două ori în fundașii campioanei iar UTA obține o lovitură de la colțul terenului. Padula a șutat mult peste poartă, după ce a primit balonul.

Min. 29 - Ocazie mare ratată de Radunovic. Lăsat singur cu portarul, fundașul campioanei a tras puternic la poartă dar Iliev a respins cu piciorul.

Min. 26 - Bîrligea îi pasează lui Cisotti care înscrie după un șut printre picioarele portarului. Reușita a fost anulată, italianul fiind în poziție neregulamentară.

Min. 19 - FCSB înscrie după o greșeală comisă de Iliev dar reușita este anulată. Portarul UTA-ei a respins un șut de la distanță direct în piciorul lui Florin Tănase, cel care s-a aflat în ofsaid.

Min. 13 - GOL! (1-0) - Daniel Bîrligea marchează un gol FABULOS! Atacantul „roș-albaștrilor” a primit mingea în afara careului și a trimis un șut imparabil.

Min. 6 - Tănase i-a pasat lui Darius Olaru în careul UTA-ei, dar defensiva arădeană a respins. Corner pentru FCSB.

Min. 1 - A început partida de pe Arena Națională. Aproximativ 5.000 de suporteri asistă la meci.

Echipe de start:

FCSB : Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Şut - Cisotti, Tănase, Olaru - Bîrligea

: Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Şut - Cisotti, Tănase, Olaru - Bîrligea Rezerve : Zima, Dăncuş, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam

: Zima, Dăncuş, Alibec, Miculescu, Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous UTA : Iliev - Tuţu, Poulolo, Pospielov, Padula - L. Mihai, Hrezdac - Costache, A. Roman, Tzionis - M. Coman

: Iliev - Tuţu, Poulolo, Pospielov, Padula - L. Mihai, Hrezdac - Costache, A. Roman, Tzionis - M. Coman Rezerve : Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoş, Abdallah, D. Barbu, Stolnik

: Gorcea, Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoş, Abdallah, D. Barbu, Stolnik Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Stadion: Arena Națională, București

Arena Națională, București Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești). Asistenți: Mihai Marica (Bistrița), Alexandru Corb (Satu Mare). VAR: Sebastian Colțescu (București). AVAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

În lipsa soluțiilor, fundaș central la FCSB joacă Ionuț Cercel, folosit până acum cu precădere în banda dreaptă.

Foarte puțină lume se îndreaptă spre stadion. Fanii vin răzleț, câte 2-3. Nu se anticipează că vor fi mai mult de 5-6 mii.

⁠Autocarul celor de la UTA ajunsese la stadion pe poarta dinspre Maior Coravu. Arădenii au fost ținuți la poartă câteva minute, pentru că pe Basarabiei sosise FCSB. Au coborât cei de la FCSB, apoi cei de la UTA

⁠Când au intrat pe poartă, s-a creat și o confuzie, cei de la UTA voiau să meargă la intrarea dinspre cealaltă peluză, li s-a spus să întoarcă, s-au conformat.

Elias Charalambous: „Ne putem îmbunătăți starea de spirit cu o victorie”

„E un meci important pe care trebuie să-l câștigăm. Ne putem îmbunătăți starea de spirit cu o victorie mâine. Sunt antrenor și încerc să dau tot ce am mai bun în meseria asta, muncind.

Apoi, dacă rezultatele nu vin sau dacă se întâmplă ceva în timpul săptămânii, asta nu pot controla. Dar cel mai important pentru noi este să ne simțim bine că am dat tot ce am putut. Uneori lucrurile nu merg bine.

Și asta se întâmplă în fotbal. Repet, când mă simt bine că am încercat totul, asta este cel mai important pentru mine. Acum nu pot controla rezultatele sau alte lucruri”, a declarat Elias Charalambous, în conferința de presă premergătoare partidei.

Adrian Mihalcea: „FCSB ar putea să joace oricând cu a doua garnitură”

„Ținând cont de perioada mai puțin bună în care ne aflăm, meciul cu FCSB este extrem de dificil. Întâlnim o echipă care are o perioadă, să spunem, asemănătoare cu a noastră, ca și rezultate, dar este o echipă ce are resurse și lot care să îi permită să suplinească absențele sau să modifice sistemul de joc.

Eu cred că vor avea cel puțin un fundaș central. Graovac, din câte am înțeles, e aproape recuperat și, având aceste lipsuri. Dar, uitați-vă în zona de atac ce fotbaliști au și oricând ar putea să joace nu cu a doua garnitură, chiar și cu a treia garnitură.

Dacă nu joacă Cisotti și e Miculescu nu știu care e marea diferență. Cisotti e într-o formă foarte bună, iar Miculescu e jucător de națională. Dacă nu joacă Bîrligea, joacă Thiam sau joacă Alibec”, a declarat Adrian Mihalcea, conform prosport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport