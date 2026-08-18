Mailat, la un pas de transfer Fotbalistul lui FC Botoșani confirmă negocierile: „Mă voi duce într-un campionat puternic” +83 foto
Sebastian Mailat. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Mailat, la un pas de transfer Fotbalistul lui FC Botoșani confirmă negocierile: „Mă voi duce într-un campionat puternic”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 10:07
  • FCSB - BOTOȘANI 3-2. Sebastian Mailat (28 de ani), extrema celor de la FC Botoșani, este aproape de un transfer la Neftchi Baku.
  • Fotbalistul a confirmat acordul dintre cele două cluburi.
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Mailat a vorbit despre situația sa la finalul partidei de pe „Arcul de Triumf” și a dezvăluit că mai are de pus la punct propriile condiții cu formația din Azerbaidjan.

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Sebastian Mailat, la un pas de Azerbaidjan: „Mă voi duce într-un campionat puternic”

FCSB a marcat golul victoriei în minutul 90+6, iar extrema lui FC Botoșani a recunoscut că deznodământul a fost greu de digerat.

„Nu știu. Sunt, într-adevăr, în discuții cu cei de la Neftchi Baku, dar au rămas anumite detalii să le reglăm și vom vedea săptămâna asta. Cluburile s-au înțeles cu ei, rămâne la mine decizia.

Până în momentul de față, 50%, dacă cluburile s-au înțeles. Rămâne și cealaltă parte de 50% să discut eu și să pun la punct tot ce trebuie.

Cu siguranță, având un sezon bun anul trecut. E clar că aveam așteptări și îmi doream să fac pasul la mai bine. E clar, mă voi duce într-un campionat puternic, cred eu. Sper să merg”, a spus Sebastian Mailat, după meci.

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Deși transferul este aproape, Mailat spune că nu intenționează să se menajeze cât timp este încă jucătorul lui FC Botoșani.

Întrebat dacă se teme de o accidentare înainte de plecarea în Azerbaidjan, extrema a amintit de o experiență neplăcută din trecut.

„Nu, nu. În trecut am avut o astfel de experiență, nu voiam să joc, mi-era frică și mi-am rupt genunchiul.

Acum nu. Mă gândesc doar la Botoșani, încă sunt aici, nu am semnat în altă parte. Dacă voi fi pe teren, voi da tot ce e mai bun pentru club.

Gazonul a fost cum l-ați văzut și dumneavoastră. A fost un gazon foarte rău, e greu să joci fotbal pe un asemenea gazon. Dar, până la urmă, și ei, și noi am jucat pe același gazon, deci este fotbal”, a mai spus acesta.

FC Botoșani a fost foarte aproape să plece cu un punct de la București, însă a pierdut în ultimele secunde. Mailat a apreciat însă prestația echipei sale.

„Cu siguranță. Când pierzi în ultimul minut, te simți dărâmat. Cum am mai spus, cred că ne-am ridicat la nivelul FCSB-ului. A fost o partidă spectaculoasă, cu multe goluri, ocazii. Campionatul e lung.

Avem perioade și perioade. Cu echipele mari, e clar că ne motivăm, ne concentrăm diferit. Având în vedere că avem o echipă bună, cred eu, Botoșani, cu o atitudine bună și cu două-trei îmbunătățiri, poate prinde play-off-ul”, a mai spus fotbalistul.

VIDEO Golul decisiv marcat de Bîrligea cu Botoșani

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