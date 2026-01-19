Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul +13 foto
Scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: Captură, Sky Sports
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul

Ionuț Cojocaru
Publicat: 19.01.2026, ora 00:27
Actualizat: 19.01.2026, ora 00:31
  • Senegal - Maroc 1-0. Cupa Africii pe Națiuni 2025 s-a încheiat cu o finală controversată decisă în prelungiri.
  • Senegalul a ieșit de pe teren, la insistențele selecționerului Pape Thiaw (44 de ani), după ce gazdele turneului au primit un penalty în prelungiri.

Finalul celor 90 de minute a fost exploziv. Senegal a a deschis scorul prin Ismaila Sarr, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Finală cu scandal la Cupa Africii. Senegal a părăsit terenul

Câteva minute mai târziu, la un corner al Marocului, VAR-ul a intervenit, iar arbitrul congolez Jean-Jacques Ndala a fost chemat să revadă faza. Și a dictat un penalty ușor pentru o tragere de tricou.

Senegalezii au protestat vehement, iar selecționerul Pape Thiaw a luat o decizie fără precedent în ultimul act al unui turneu final: le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul!

Cei mai mulți l-au urmat la vestiare, nu și Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, care a rămas pe gazon încercând să-și convingă coechipierii să rămână pe teren. Apoi a mers și el la vestiare, unde a reușit să-i convingă să continue meciul.

Galerie foto (13 imagini)

Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport Finala cu scandal la Cupa Africii pe Națiuni. Foto: captură, @beIN Sport
+13 Foto
După o pauză îndelungată, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, golgheterul turneului și motorul Marocului în drumul spre finală..

Starul lui Real Madrid a încercat o „scăriță”, însă portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru. A reținut balonul fără emoții și a împins meciul în prelungiri.

„Scărița” lui Brahim Diaz. Foto: Captură beIN Sports „Scărița” lui Brahim Diaz. Foto: Captură beIN Sports
„Scărița” lui Brahim Diaz. Foto: Captură beIN Sports

Imediat după reluarea jocului, în minutul 94, Senegal a dat lovitura prin Pape Gueye. Mijlocașul lui Villarreal a șutat violent de la marginea careului, balonul a izbit transversala și s-a oprit în plasă.

Marocul s-a aruncat în ofensivă, însă n-a reușit să marcheze golul care ar fi dus meciul la penalty-uri.

La capătul celor 120 de minute de joc efectiv, plus aproximativ 20 de minute de întreruperi și prelungiri, Senegal a reușit să câștige al doilea titlu din istorie, după cel din 2022.

Nigeria a cucerit medaliile de bronz după ce a învins Egiptul la loviturile de departajare, 4-2 (0-0 în timpul regulamentar).

Senegal - Maroc 1-0 (d. prel.)

  • A marcat: Gueye 94
  • Senegal: E. Mendy - A. Mendy (Seck 77), Sarr, Niakhate, Diouf (Jacobs 106) - Camara (I. Sarr 77), I. Gueye, P. Gueye - I. Ndiaye (Mbaye 77), Jackson (C. Ndiaye 90+3), Mane
  • Antrenor: Pape Thiaw
  • Egipt: Bono - Hakimi, Aguerd, Masina (El Yamiq 89), Mazraoui (Igamane 98) - El Khannouss (Targhalline 80), El Aynaoui, Saibari (Salah 90+4) - Diaz (Akhomach 98), El Kaabi (En Nesyri 80), Ezzalzouli
  • Antrenor: Walid Regragui

