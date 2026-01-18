Revine Mourinho la Real Madrid? Răspunsul antrenorului portughez nu a întârziat să apară: „Nu mă uit la telenovele”

Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul echipei Benfica Lisabona, a vorbit despre o posibilă revenire la Real Madrid, după demiterea lui Xabi Alonso (44 de ani)

Tehnicianul portughez a mai antrenat gruparea de pe „Santiago Bernabeu” în perioada 2010-2013. Și a câștigat trei trofee: Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei și La Liga.

Jose Mourinho, despre o posibilă revenire la Real Madrid: „Nu vă bazați pe mine”

După ce numele său a fost vehiculat ca posibilă variantă a celor de la Real Madrid, Jose Mourinho a pus capăt speculațiilor, acesta declarând că nu se pune problema unei reveniri la Madrid, în acest moment.

„Nu vă bazați pe mine pentru telenovele. Există telenovele bune, dar sunt foarte lungi. Pierzi unul sau două episoade și apoi pierzi șirul.

Nu vă bazați pe mine, pentru că nu mă uit la telenovele”, a declarat tehnicianul portughez, conform mundodeportivo.com.

178 de meciuri a antrenat Jose Mourinho la Real Madrid. Portughezul a înregistrat 127 de victorii, 28 de remize si 23 de înfrângeri pe banca „galacticilor”

În acest moment, Real Madrid este condusă de Alvaro Arbeloa, fost jucător important al echipei, chiar în perioada în care echipa din capitala Spaniei era pregătită de Mourinho.

În prima parte a sezonului, Arbeloa s-a ocupat de Real Madrid Castilla, formația secundă a clubului, fiind avansat la prima echipă odată cu demiterea lui Xabi Alonso.

