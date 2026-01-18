Dinamo - U Cluj 1-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a sărbătorit alături de suporteri victoria care i-a urcat pe „câini” pe locul secund în Liga 1.

Spre finalul partidei, după ce a fost schimbat, căpitanul „câinilor” a mers spre peluză, a bătut palma cu fanii, apoi a urcat lângă ei și a scandat cântecele galeriei.

Dinamo - U Cluj 1-0 . Cătălin Cîrjan a urcat în peluză și a cântat alături de suporteri

Fotbalistul a refuzat recent o ofertă de la Metalist Harkov, unde ar fi urmat să câștige un salariu de patru ori mai mare decât cel pe care îl are în prezent.

Dovada de loialitate a lui Cîrjan nu a trecut neobservată. Din contră, a stârnit un val de admirație în rândul suflării dinamoviste, iar acum s-a bucurat de ultimele minute ale partidei alături de fani.

Cîrjan a contribuit la mai multe ocazii importante, dar care nu au avut efect pe tabelă, iar în minutul 87 a fost înlocuit cu Georgi Milanov, la scorul de 1-0.

Unicul gol al partidei a venit în minutul 42, Soro a trimis o minge în careu, peste apărarea clujenilor, iar Karamoko a profitat de o clipă de neatenție în defensivă: a preluat, a șutat și a înscris.

În urma acestui rezultat, echipa lui Zeljko Kopic a urcat pe locul 2 în Superliga, cu 41 de puncte, la doar un punct în spatele liderului Rapid. U Cluj ocupă poziția 8, cu 33 de puncte.

