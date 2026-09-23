Sergio Busquets (38 de ani) se pregătește să înceapă cursurile de antrenor peste câteva săptămâni.

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Legendarul mijlocaș spaniol a agățat ghetele în cui la finalul anului 2025, după ce a devenit campion în MLS cu Inter Miami.

În această vară, Busquets a revenit la Barcelona, la trei ani de la despărțirea de clubul catalan, unde este „secundul” lui Juliano Belletti la Barça Atletic, echipa secundă a clubului.

Un nou început pentru Sergio Busquets! Legendarul mijlocaș al Barcelonei se pregătește să devină antrenor

Momentan, Sergio asistă la antrenamente din plan secund și urmărește meciurile echipei de pe stadionul Johan Cruyff, însă deocamdată din tribune.

Fostul internațional spaniol nu a însoțit încă echipa în deplasări, iar cei care îl cunosc spun că, în ultima perioadă a carierei de fotbalist, a început să fie interesat de procesul prin care poate deveni antrenor”, scrie mundodeportivo.com.

Astfel, Busquets urmează să se înscrie la cursul UEFA A, pe care majoritatea jucătorilor retrași îl încep după ce agață ghetele în cui.

Odată ce va obține licența, Sergio va putea antrena echipe din eșaloanele naționale sau să fie antrenor secund la o formație de seniori.

Ulterior, pentru a deveni antrenor cu acte în regulă, Busquets va trebui să urmeze cursul UEFA PRO.

Sursa citată susține că în acest moment, fostul mijlocaș este doar un element de legătură între Juliano Belletti și Fran Sanchez, mâna dreaptă a brazilianului. Busquets se rezumă doar la a da sfaturi mijlocașilor de la Barça Atletic.

Până nu va începe cursul UEFA A, spaniolul nu va putea sta pe banca echipei secunde a catalanilor pentru a urmări partidele.

722 de meciuri a jucat Sergio Busquets pentru Barcelona: a marcat 18 goluri și a reușit 46 de pase decisive

Busquets se alătură foștilor colegi campioni mondiali care au ales antrenoratul

Campion mondial cu Spania în 2010, Busquets le va călca pe urme foștilor coechipieri de la națională, care au făcut deja acest pas.

În prezent, Xavi este selecționerul naționalei Olandei, Xabi Alonso o antrenează pe Chelsea, Cesc Fabregas o pregătește pe Como, Andres Iniesta, eroul din finala cu Olanda, este implicat la Gulf United, în liga secundă din Emiratele Arabe Unite, iar Alvaro Arbeloa o conduce pe Fulham.

Potrivit sursei citate, Gerard Pique ia și el în calcul să urmeze meseria de antrenor.

Selecționata Spaniei la Cupa Mondială din 2010/ Foto: IMAGO

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