„Numele meu înseamnă DESTIN” Recent, Kader Keita vorbea deschis despre planurile sale, dar era conștient că „uneori destinul se poate schimba” +5 foto
Kader Keita, la volan (foto: captură video Rapid TV)
„Numele meu înseamnă DESTIN” Recent, Kader Keita vorbea deschis despre planurile sale, dar era conștient că „uneori destinul se poate schimba”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 18:24
  • În urmă cu trei luni, Abdul Kader Keita vorbea într-un reportaj Rapid TV despre sensul numelui său și despre visurile sale la Rapid: trofee, goluri decisive și gloria din Giulești.
  • „Kader înseamnă destin”, spunea mijlocașul ivorian.
  • În dimineața zilei de 3 martie 2026, însă, destinul despre care vorbea avea să capete un sens mult mai greu, după accidentul rutier care devine un moment extrem de dificil în viața și cariera sa.

Abdul Kader Keita (25 de ani) a venit cu visuri mărețe la Rapid. Mijlocașul ivorian, născut la Ogoudou, Abidjan, dar crescut la Paris de la 2 ani, dezvăluia în urmă cu trei luni, într-un reportaj realizat de Rapid TV că își dorește enorm să câștige campionatul și să devină „eroul Giuleștiului”.

Kader Keita: „Numele meu înseamnă DESTIN”

Fotbalistul vorbea atunci despre semnificația numelui său, un detaliu care, la momentul respectiv, părea doar o confesiune personală despre viață și carieră.

„Sunt mai multe definiții pentru numele meu, dar în țara mea când îi spui cuiva Kader, e vorba despre destin”, explica el.

„Nu știu care va fi destinul meu. Nimeni nu și-l poate cunoaște. Cred că fiecare își face destinul. Tu poți să vrei un anumit destin, dar uneori destinul se poate schimba”.

VIDEO. Kader Keita vorbește despre numele său și destin

În materialul difuzat în noiembrie 2025, Kader Keita vorbea despre fotbal, familie, muncă și despre cât de mult își dorește să lase o amprentă în Giulești.

„Nu știam că voi ajunge să joc la Rapid. Am venit în România și apoi am ajuns aici. Niciodată nu îți știi destinul. Nu cred că trebuie să ne gândim prea mult la el. Trebuie doar să ne facem treaba și să rămânem concentrați”.

„Ar fi cel mai frumos moment din viața mea”

Pentru mijlocașul ivorian, destinul părea legat de visul de a cuceri un trofeu alături de Rapid și, ulterior, de a ajunge la cluburi mari din fotbalul european.

„Vreau să marchez, pentru că toți colegii mă întreabă când voi da primul meu gol pentru Rapid. Poate că voi înscrie acel prim gol chiar în meciul în care Rapid va câștiga campionatul.

Ar fi momentul perfect, nu? În Giulești, în fața familiei mele, a coechipierilor și a fanilor. Să sărbătorim cu toții împreună. Ar fi cel mai frumos moment din viața mea”.

Kader Keita a făcut accidentul cu Dacia Logan (captură video Rapid TV)
Kader Keita a făcut accidentul cu Dacia Logan (captură video Rapid TV)

Kader Keita a făcut accidentul cu Dacia Logan (captură video Rapid TV) Kader Keita, la volanul Daciei Logan (captură video Rapid TV) Kader Keita, la volanul Daciei Logan (captură video Rapid TV) Kader Keita, la volanul Daciei Logan (captură video Rapid TV) Kader Keita, la volanul Daciei Logan, cu ochii în telefon (captură video Rapid TV)
Mulți jucători au venit la Rapid și au jucat bine, dar nu au câștigat ceva. Dacă vei câștiga ceva, numele tău va fi peste tot și fanii te vor ține minte. Acesta este visul meu, să îmi las amprenta aici înainte să părăsesc clubul. Voi face totul pentru asta. Kader Keita, mijlocaș Rapid (Rapid TV)

Sper că voi câștiga multe trofee și voi ajunge la cluburi mari

Fotbalistul vorbea și despre obiectivele sale pe termen lung, să câștige multe trofee și să privească înapoi, peste ani, cu satisfacție la tot ceea ce a realizat.

„Sper să fiu sănătos pentru că este important în viață și sper ca atunci când mă voi uita peste cariera mea voi fi foarte fericit cu tot ce am făcut.

Sper că voi câștiga multe trofee, că voi atinge un nivel foarte bun, voi ajunge la cluburi mari și voi fi din ce în ce mai bun”.

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

Nu-mi place să conduc mult”. Dacia Logan, la Rapid, Audi RS4, în Franța

Keita povestea și despre viața sa liniștită din București. Spunea că peste tot pe unde a jucat a preferat să locuiască aproape de baza de antrenament pentru a nu pierde timp în trafic.

„Pentru mine e foarte bine. Nu-mi place să conduc mult. Nu are sens să pierzi 40 de minute în mașină. Prefer să stau acasă, să am timp pentru familie”. Kader Keita este căsătorit și are o fetiță.

La Rapid, mijlocașul a primit din partea clubului o Dacia Logan albă ca mașină de serviciu, pe care, spunea Keita, o folosea în special pentru a se deplasa la antrenamente.

„Nu am familia în București, deci nu am nevoie să folosesc mașina pentru a merge prea mult. Îmi place să stau mai mult acasă, dar uneori merg la restaurant cu soția, cu prietenii. Echipa asta e familia mea”.

Keita povestea că, atunci când se află în Franța, conduce o mașină complet diferită, un Audi RS4.

Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (4).jpeg Kader Keita a ieșit de la audieri FOTO Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
Keita, cu ochii în telefon, în timp ce conducea

În reportajul realizat de Rapid TV, Kader Keita este filmat inclusiv la volanul mașinii de serviciu, în timp ce povestește despre viața sa din București și despre rutina zilnică dintre casă și baza de pregătire din Ștefănești.

Pe parcursul drumului, mijlocașul este surprins de mai multe ori aruncându-și privirea spre telefonul mobil pe care îl ținea pe picioare, în timp ce conducea.

Kader Keita, la volan, cu ochii în telefon (captură video Rapid TV) Kader Keita, la volan, cu ochii în telefon (captură video Rapid TV)
Kader Keita, la volan, cu ochii în telefon (captură video Rapid TV)

Kader Keita este cercetat penal sub control judiciar

Destinul despre care Kader Keita vorbea în acel interviu avea însă să capete o semnificație mult mai grea într-o dimineață de martie.

Marți, 3 martie 2026, ora 05:46, fotbalistul Rapidului a fost implicat într-un accident rutier în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit datelor oficiale, în timp ce conducea un autoturism, Kader Keita a lovit o persoană care traversa strada pe trecerea de pietoni.

Victima, o femeie de 67 de ani, a suferit leziuni grave, evaluate la 130–150 de zile de îngrijiri medicale, iar viața i-a fost pusă în primejdie.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Kader Keita pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului, iar instanța a decis plasarea sa sub control judiciar pentru 30 de zile.

Abdul Kader Keita Kader Keita rapid accident rutier
