Bergodi, pe bancă la meciul cu FCSB?! Ce a transmis LPF cu privire la suspendarea antrenorului de la U Cluj

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, nu va putea sta pe bancă la partida cu FCSB, ultima din sezonul regulat al Ligii 1.

După incidentele de la derby-ul Clujului, atunci când Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului, antrenorul a primit o suspendare de o lună.

Cristiano Bergodi NU va sta pe bancă la meciul cu FCSB

Cum duelul cu campioana en-titre din Liga 1 va avea loc la fix o lună de la meciul cu CFR Cluj, „șepcile roșii” au sperat că îl vor putea avea pe antrenor pe bancă.

Liga Profesionistă de Fotbal le-a transmis oficialilor clujeni că Bergodi nu va avea voie să stea pe bancă, deoarece suspendarea a intrat în vigoare la data de 11 februarie, după meciul de Cupă cu Oțelul Galați.

Despre acest subiect a oferit mai multe detalii Radu Constantea, președintele lui U Cluj:

„Este adevărat, Cristiano Bergodi nu va putea sta pe bancă în meciul cu FCSB. Suspendarea expiră undeva pe 10-11 martie și atunci se poate întoarce.

S-a luat în calcul suspendarea de la primul meci în care a lipsit, adică de la cel din Cupa României împotriva celor de la Oțelul”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.

În acest context, prima partidă la care Cristiano Bergodi va putea lua loc pe banca de rezerve va fii chiar prima din play-off-ul Ligii 1.

FOTO. Momentul în care Bergodi a sărit la bătaie în CFR Cluj - U Cluj 3-2

