O nouă direcție la CFR Cluj Ce pregătește Hendrik Klein, noul președinte al formației din Gruia: „Inteligență artificială pentru a descoperi jucători”

Hendrik Klein, noul președinte al celor de la CFR Cluj, a prezentat primele direcții ale proiectului pe care vrea să-l implementeze în Gruia.

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Klein a preluat conducerea într-un moment delicat pentru CFR, după ce Ioan Varga a anunțat că face un pas în spate din activitatea de zi cu zi a clubului.

Finanțatorul a precizat însă că va continua să susțină financiar echipa.

O nouă direcție la CFR Cluj: „Inteligență artificială pentru a descoperi jucători”

Întrebat despre proiectul pe care îl are în vedere la CFR Cluj, Klein a explicat că vrea ca echipa să rămână competitivă, dar să pună un accent mai mare pe dezvoltarea jucătorilor tineri.

„Proiectul se bazează pe trei piloni: fotbal, tehnologie, sustenabilitate financiară.

În ceea ce privește fotbalul, CFR trebuie să rămână ambițios și competitiv, dezvoltând în același timp mai mulți tineri jucători care pot deveni active sportive și financiare valoroase pentru club.

Din punct de vedere tehnologic, dorim să introducem ecosistemul TalentIDO Sports Tech și să folosim scouting-ul digital, testarea standardizată a jucătorilor, datele și identificarea talentelor asistată de inteligența artificială pentru a descoperi jucători la nivel internațional”, a spus Hendrik Klein, conform digisport.ro.

Din punct de vedere comercial, dorim să deschidem CFR Cluj către noi sponsori, investitori, piețe și parteneriate internaționale. Imaginați-vă mii de tineri jucători din întreaga lume testați prin TalentiDO și conștientizând că performanțele excepționale le-ar putea atrage în cele din urmă atenția unui club cu istoria lui CFR Cluj. Hendrik Klein, noul președinte al celor de la CFR Cluj

GOLAZO.ro a scris, miercuri, despre noii investitorii de la CFR Cluj, cu Hendrik Klein în prim-plan. Informații despre cine sunt aceștia pot fi găsite AICI.

CFR Cluj a pierdut pe 16 august cu Corvinul, scor 0-3, în primul meci cu Marius Șumudică pe bancă.

Cu doar câteva zile înainte, formația din Gruia fusese eliminată din Conference League de Tromso, scor 1-7 la general, rezultat care a dus la demiterea tehnicianului Antonio Folha.

În Liga 1, CFR ocupă locul 13, cu 3 puncte acumulate în primele 4 etape.

FOTO. Marius Șumudică, pe banca CFR-ului, după golul marcat de Manolache în Corvinul - CFR 0-3

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