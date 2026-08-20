O nouă direcție la CFR Cluj Ce pregătește Hendrik Klein, noul președinte al formației din Gruia:  „Inteligență artificială pentru a descoperi jucători” +9 foto
Hendrik Klein. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

O nouă direcție la CFR Cluj Ce pregătește Hendrik Klein, noul președinte al formației din Gruia: „Inteligență artificială pentru a descoperi jucători”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 12:13
  • Hendrik Klein, noul președinte al celor de la CFR Cluj, a prezentat primele direcții ale proiectului pe care vrea să-l implementeze în Gruia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Klein a preluat conducerea într-un moment delicat pentru CFR, după ce Ioan Varga a anunțat că face un pas în spate din activitatea de zi cu zi a clubului.

Finanțatorul a precizat însă că va continua să susțină financiar echipa.

Joao Cancelo, întors din drum! Situația jenantă în care l-a pus Barcelona + Lamine Yamal, Olmo și Rodri, nedumeriți
Citește și
Joao Cancelo, întors din drum! Situația jenantă în care l-a pus Barcelona + Lamine Yamal, Olmo și Rodri, nedumeriți
Citește mai mult
Joao Cancelo, întors din drum! Situația jenantă în care l-a pus Barcelona + Lamine Yamal, Olmo și Rodri, nedumeriți

O nouă direcție la CFR Cluj: „Inteligență artificială pentru a descoperi jucători”

Întrebat despre proiectul pe care îl are în vedere la CFR Cluj, Klein a explicat că vrea ca echipa să rămână competitivă, dar să pună un accent mai mare pe dezvoltarea jucătorilor tineri.

„Proiectul se bazează pe trei piloni: fotbal, tehnologie, sustenabilitate financiară.

În ceea ce privește fotbalul, CFR trebuie să rămână ambițios și competitiv, dezvoltând în același timp mai mulți tineri jucători care pot deveni active sportive și financiare valoroase pentru club.

Din punct de vedere tehnologic, dorim să introducem ecosistemul TalentIDO Sports Tech și să folosim scouting-ul digital, testarea standardizată a jucătorilor, datele și identificarea talentelor asistată de inteligența artificială pentru a descoperi jucători la nivel internațional”, a spus Hendrik Klein, conform digisport.ro.

Din punct de vedere comercial, dorim să deschidem CFR Cluj către noi sponsori, investitori, piețe și parteneriate internaționale. Imaginați-vă mii de tineri jucători din întreaga lume testați prin TalentiDO și conștientizând că performanțele excepționale le-ar putea atrage în cele din urmă atenția unui club cu istoria lui CFR Cluj. Hendrik Klein, noul președinte al celor de la CFR Cluj
  • GOLAZO.ro a scris, miercuri, despre noii investitorii de la CFR Cluj, cu Hendrik Klein în prim-plan. Informații despre cine sunt aceștia pot fi găsite AICI.

CFR Cluj a pierdut pe 16 august cu Corvinul, scor 0-3, în primul meci cu Marius Șumudică pe bancă.

Cu doar câteva zile înainte, formația din Gruia fusese eliminată din Conference League de Tromso, scor 1-7 la general, rezultat care a dus la demiterea tehnicianului Antonio Folha.

În Liga 1, CFR ocupă locul 13, cu 3 puncte acumulate în primele 4 etape.

FOTO. Marius Șumudică, pe banca CFR-ului, după golul marcat de Manolache în Corvinul - CFR 0-3

Momentul când Marius Șumudică a înjurat după golul lui Manolache. Foto: captură Prima Sport 1
Momentul când Marius Șumudică a înjurat după golul lui Manolache. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (9 imagini)

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Harry Kane închide ușa Angliei Atacantul nu mai e dispus să alerge după recordul lui Shearer
Campionate
11:00
Harry Kane închide ușa Angliei Atacantul nu mai e dispus să alerge după recordul lui Shearer
Citește mai mult
Harry Kane închide ușa Angliei Atacantul nu mai e dispus să alerge după recordul lui Shearer
Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions
Liga Campionilor
10:45
Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions
Citește mai mult
Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
CFR Cluj liga 1 inteligenta artificiala Hendrik Klein
Știrile zilei din sport
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Superliga
13:50
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Citește mai mult
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Superliga
14:25
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Citește mai mult
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Superliga
11:56
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Citește mai mult
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Superliga
13:48
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Citește mai mult
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:01
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
16:26
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
09:06
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
15:55
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Top stiri
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Campionate
11:21
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Citește mai mult
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Superliga
14:09
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?” Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Citește mai mult
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Diverse
13:13
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Citește mai mult
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
B365
20.08
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
Citește mai mult
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 30 rapid 44 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Liga Campionilor
20.08

Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor

Citește mai mult
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share