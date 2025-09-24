Cristian Geambașu Câștigă Simona?
Cristian Geambașu Câștigă Simona?

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 24.09.2025, ora 16:52
  • Elemente noi în procesul intentat de dubla campioană de Grand Slam producătorului suplimentului nutritiv din cauza căruia a fost suspendată

“Procesul de la Nurnberg”, “12 oameni furioși”, “Kramer contra Kramer”. Bune filme. Am văzut atâtea procese în filme de referință, încât am devenit experți în pledoariile acuzării și în loviturile de teatru ale apărării.

Doar că procesul Simona Halep, reprezentată de Casa de Avocatură Aidala, Bertuna & Kamins, versus Schinoussa, producătorului suplimentului Keto MCT, nu este un film. Nici măcar unul inspirat din fapte reale.

Ca-n realitate, nu ca-n filme

Halep versus Schinoussa este un proces cât se poate de real. Este unul în care fostul număr 1 WTA cere daune morale de 10 milioane de dolari firmei pe care o consideră responsabilă de ceea ce ea reclamă a fi fost contaminarea cu Roxadustat (substanța dopantă descoperită în analiza de urină a sportivei) a suplimentului nutritiv pe bază de colagen.

Pentru publicul din România este de notorietate povestea suspendării Simonei după o perioadă interminabilă de audieri și amânări ale procesului intentat de ITIA (Agenția de Integritate a Tenisului) în parteneriat cu WADA (Agenția Mondială Antidoping).

De notorietate, dar nu neapărat și foarte bine documentată. Lumea achiesează la elementul emoțional, nu la concentrații de substanțe interzise.

Reprezentanții doamnei Halep

Ce este nou atunci în condițiile în care de la data intentării procesului de către fosta noastră jucătoare, februarie 2025, au trecut mai bine de 7 luni? Nu vă grăbiți să spuneți nimic. Noi nu ar fi argumentele aduse de avocații Simonei, ci actele pretinse de partea adversă. Vom ajunge și la ea.

Deocamdată despre reprezentanții “doamnei Halep”, cum este numită în cererea depusă de aceștia în justiție. Nimeni alții decât cei care l-au reprezentat pe prădătorul sexual Harvey Weinstein, fost producător la Hollywood, în procesele intentate de multele victime ale agresiunilor sale. Weinstein a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.

Miză materială și miză morală

Ce să înțelegem, că fără implicarea casei de avocatură Aidala, Bertuna & Kamins pedeapsa lui Weinstein era de 50 de ani? Sau mai mult?

Posibil, cu niște ani în urmă alt monstru, Larry Nassar, fostul medic al lotului olimpic american de gimnastică feminină a fost condamnat la 60 de ani de închisoare fermă pentru acte de hărțuire sexuală și pornografie infantilă. Asta după ce procurorii ceruseră pentru Nassar o pedeapsă de 175 de ani!

Miza procesului Halep vs. Schinoussa este mare și material și simbolic. O victorie împotriva firmei producătoare de suplimente înseamnă o avere de 10 milioane, care s-ar adăuga celor peste 40 câștigate numai din tenis de Simona, și încă o dovadă a nevinovăției.

Adică, a ingerării neintenționate a substanței dopante. Simona nu poate sau nu vrea să meargă mai departe din cauza acestei pete de pe o carieră exemplară. Nu vrea și pentru că a văzut ce pedepse simbolice au primit Yannik Sinner și Iga Swiatek atunci când au fost testați pozitiv la controlul antidoping.

Simona Halep Simona Halep
Simona Halep

Text de scenariu hollywoodian

Ce seamănă totuși cu ce vedem prin filme sunt unele dintre argumentele aduse de avocați. Bunăoară, cei ai dublei câștigătoare de Grand Slam susțin că clienta lor “și-a pierdut plăcerea de a trăi” din cauza derulării întregii intrigi.

Sună a text dintr-un scenariu hollywoodian, dar probabil că se lucrează și cu astfel de elemente emoționale. Previzibil, cei de la Schinoussa prin avocații lor contraatacă cerând acuzării să prezinte o serie de documente.

Suspiciuni rezonabile?

Nu orice fel de documente. Sunt vizate acte fiscale cum ar fi cum ar fi dovezi ale achitării tuturor taxelor și impozitelor începând cu 5 ani înainte de incident.

De asemenea, sunt solicitate copiile contractelor din perioada suspendării, pașaportul biologic din ultimii 3 ani de la data suspendării provizorii și copii ale documentației depusă la ITIA, WADA și TAS.

Care sunt suspiciunile “rezonabile” (așa se spune prin filme!) pe care le invocă echipa producătorului dat în judecată?

De exemplu, că Simona nu ar fi fost la zi cu achitarea impozitelor. Treaba cu fentatul fiscul în America este foarte grav.

O altă temă indusă de avocații Schinoussa sunt eventualele nereguli din pașaportul biologic, care ar însemna suspiciuni că în corpul fostei jucătoare erau prezente substanțe dopante și înainte de povestea ingerării accidentale a Roxadustatul.

Greu cu cei cu lecțiile învățate!

Nu știu cine sunt avocații firmei Schinoussa, ce mare mahăr au mai reprezentat până acum, dar mi se pare că și-au făcut lecțiile.

Presimt un proces greu, de durată și cu rezultat imposibil de anticipat.

Dacă ar fi ca-n filme, iar apelăm la filme, e posibil să se ajungă la o înțelegere. Pe o sumă la jumătate sau mai puțin din aceea pretinsă ca despăgubire. Și, din partea acuzării, acceptarea în verdict că pe lanțul de producție a fost un lot compromis din cauza condițiilor improprii de depozitare.

Deci o vină nici măcar circumstanțială a Schinoussa. De ce să nu crezi așa ceva, dacă s-a stabilit că Sinner a avut clostebol în sânge de la un spray cu care maseurul îi tratase o rană la un deget!

Într-o astfel de situație, a deznodământului procesului printr-o înțelegere, cred că toată lumea își va recăpăta măcar o parte din plăcerea de a trăi.

tenis simona halep DOPING proces roxadustat
