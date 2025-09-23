„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein

Simona Halep (32 de ani) i-a angajat pe avocații care l-au reprezentat pe Harvey Weinstein, în speranța de a câștiga procesul în care cere despăgubiri în valoare de 10 milioane de dolari pentru scandalul de dopaj în care a fost implicată.

Avocații firmei canadiene au cerut ca românca să prezinte mai multe documente.

Suplimentele pe care Simona Halep le folosea au fost contaminate cu Roxadustat, substanță interzisă de WADA.

Fosta sportivă din Constanța a înaintat, în luna februarie, o plângere, prin intermediul avocaților săi, prin care cere despăgubiri de 10 milioane de dolari din partea firmei Schnoussa și a societăților aflate pe lanțul de producție.

Simona Halep, detalii tulburătoare legate de procesul împotriva firmei Schnoussa

Halep este reprezentată în acest proces de Aidala, Bertuna & Kamis, care a lucrat și pentru Harvey Weinstein, fost producător de la Hollywood, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru abuzuri sexuale.

Halep susține că suspendarea cauzată de testul pozitiv la Roxadustat au afectat-o atât profesional, cât și personal.

În plângerea formulată de Simona este notat faptul că fosta jucătoare de tenis s-ar fi simțit umilită și și-ar fi pierdut „plăcerea de a trăi” , potrivit fanatik.ro.

Avocații româncei acuză veridicitatea suplimentului folosit de sportivă, Keto MCT.

„În tot acest timp, pârâții au cotinuat să garanteze că produsele lor sunt de calitate. (…) Pârâtul Schinoussa a garantat că suplimentul conține peptide de colagen marin din Oceanul Pacific, dintr-o sursă curată și prietenoasă cu mediul.

În realitate, Keto MCT ar conține ingrediente de origine chineză necunoscută, care conțineau Roxadustat, substanță care nu apărea pe etichetă”, se arată în plângerea Simonei Halep.

Avocații Schnoussa contracarează! Ce documente trebuie să prezinte Simona Halep

Avocații angajați de firma Schnoussa au contracarat acuzațiile Simonei Halep și au cerut mai multe evidențe financiare din partea sportivei, cum ar fi dovezi ale tuturor taxelor și impozitelor începând cu 5 ani înainte de incident și până în ziua de azi.

De asemenea, fosta jucătoare de tenis din Constanța va trebui să depună copiiile contractelor din perioada suspendării, pașaportul biologic din ultimii 3 ani, dar și documentația depusă la ITIA, WADA și CAS.

Simona Halep cere prejudiciu de 10 milioane de dolari

„Așa cum se întâmplă cu majoritatea atleților de elită, doamna Halep obișnuia să folosească suplimente nutriționale, atunci când avea nevoie, pentru a susține intensitatea antrenamentelor.

În august 2022, doamna Halep a folosit Schinoussa Keto Boost Electrolytes, Keto MCT cu colagen marin și praf de proteină New Zeeland. (…)

În ciuda faptului că nu a folosit niciodată substanțe interzise, după ce a folosit suplimentele Schnoussa, mostra de urină a reclamantei Simona Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, la data de 29 august. Teste ulterioare au confirmat că Schinoussa Keto MCT a fost contaminat cu Roxadustat, lucru care nu era specificat pe etichetă.

Ca urmare a testării, reclamanta Simona Halep a fost suspendată din turneele internaționale și solicită despăgubiri de 10 milioane de dolari” , este menționat în cererea depusă de avocații Simonei Halep.

Suspendarea pentru Roxadustat, punctul critic al carierei Simonei Halep

În octombrie 2022, Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce testul antidoping pe care l-a efectuat la US Open a ieșit pozitiv la Roxadustat.

Românca a primit o suspendare de 4 ani, însă perioada a fost redusă la 9 luni.

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis în martie 2024 și a beneficiat de mai multe wild-card-uri. Totuși, nu a reușit să revină la performanțele atinse înaintea suspendării.

64 de săptămâni a fost Simona Halep lider în clasamentul WTA

2 turnee de Grand Slam a câștigat Simona Halep în carieră: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

