Soluții Daniel Băluță, despre clădirile cu  risc seismic: „Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii” (P)
Publicitate

Soluții Daniel Băluță, despre clădirile cu risc seismic: „Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii” (P)

alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 14:35
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 15:30
  • Dacă ar fi un cutremur major în București, scenariul ar fi unul sumbru.
  • Multe clădiri continuă să prezinte risc seismic ridicat, iar programele de consolidare au rămas, în mare parte, doar promisiuni

* publicitate electorală

Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei pentru alegerile din 7 decembrie, spune că are un plan clar pentru imobilele cu risc seismic și că soluțiile trebuie aplicate fără ezitare.

„Trebuie să fim foarte corecți cu noi înșine, o astfel de operațiune presupune bani. (...) Există două categorii de clădiri: unele care sunt proprietatea statului român, prin AFI, altele care sunt proprietăți private. Și la nivelul acestor clădiri, unele sunt mai mici - case de locuit simple, locuințe unifamiliale -, iar altele sunt condominium”, a precizat candidatul PSD la Primăria Generală, Daniel Băluță.

Pentru clădirile private mai mici, candidatul propune o soluție rapidă pe care o au și care nu presupune bani, ci doar cooperare.

„Trebuie să creăm un flux rapid de eliberare a documentelor de construire, astfel încât să stimulăm investițiile din acest punct de vedere. Pentru cele care sunt abandonate și sunt ale statului în mod clar trebuie evaluate și trebuie vândute, atâta timp cât statul nu a avut atâția ani posibilitatea să investească în ele. Iar pentru cele care sunt zonă, sunt proprietate privată și oamenii nu înțeleg lucrul acesta, din banii pe care îi obține chiar din vânzarea locurilor, terenurilor nefolosite, abandonate, proprietatea privată a municipalității, folosim bani pentru locuințe de necesitate”, a adăugat primarul Sectorului 4.

Întrebat dacă Primăria are suficiente locuințe de necesitate, Băluță susține că da:

Primăria Municipiului București are locuințe de necesitate, sută la sută are. Inclusiv AFI are multe, nu pot să cuantific lucrul acesta pentru că nu am avut niciodată acces la o listă a apartamentelor pe care le deține și care n-au fost folosite niciodată. Inclusiv RAAPPS are, sunt convins, în patrimoniu foarte multe apartamente de genul acesta, care nu sunt folosite.”

Totuși, candidatul recunoaște că numărul acestor locuințe ar trebui extins și spune că există instrumente legale care permit intervenția în cazurile urgente:

„Avem astăzi o legislație care ne permite să luăm măsuri similare expropierii atunci când este imperios necesar și oamenii nu înțeleg că trebuie să părăsească un imobil cu risc iminent de prăbușire. Trebuie să avem, să ne asumăm calitatea de lider pe care o avem, să ne asumăm lucrurile negative ce derivă din această decizie, dar viața oamenilor e mai presus decât orice. Dacă ei nu înțeleg foarte bine acest lucru, e important pentru noi toți, cei care reprezentăm statul român, să-i protejăm!”.

*Articol susținut de PSD

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
publicitate
Știrile zilei din sport
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Diverse
12.11
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
Citește mai mult
&bdquo;M-a zdrobit&rdquo; Ladislau B&ouml;l&ouml;ni a dezv&#259;luit un episod secret din 1985:&nbsp; &bdquo;Am f&#259;cut anumi&#539;i pa&#537;i c&#259;tre Ungaria. Inten&#539;ia era s&#259; dispar total&rdquo;
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Campionate
12.11
Beat la antrenamente Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
Citește mai mult
Beat la antrenamente  Fostul jucător de la Real Madrid, despre problemele cu alcoolul: „Am început la 13 ani și nu m-am mai oprit. Beam 10 beri pe zi”
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Campionate
12.11
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Citește mai mult
„Nu regret plecarea lui Messi” Laporta, despre vizita-surpriză a legendei pe Camp Nou și despre o posibilă revenire a argentinianului la Barcelona
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Stranieri
12.11
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Citește mai mult
Drăgușin a revenit pe gazon VIDEO + FOTO. Fundașul lui Tottenham, la primele minute după o pauză de aproximativ 10 luni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985: „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
„M-a zdrobit” Ladislau Bölöni a dezvăluit un episod secret din 1985:  „Am făcut anumiți pași către Ungaria. Intenția era să dispar total”
23:05
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
„Mă uit la cifrele astea. Zero!” Mihai Stoica, replică pentru Victor Angelescu în dezbaterea  Dobre vs. Miculescu: „Nu există comparații”
22:23
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
Adrian Mutu are două oferte „Briliantul”, gata să revină pe banca tehnică: „Ți-am spus”
20:38
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Ce s-a schimbat la Rapid Victor Angelescu a numit principalul atu al giuleștenilor: „Îmi place asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Top stiri din sport
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Opinii
12.11
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Citește mai mult
Cristian Geambașu O găleată cu gheață de la Loți
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Superliga
12.11
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului: „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Citește mai mult
Politic, pe făraș la FCSB? Fotbalistul a intrat în dizgrația patronului:  „Mai iei și țepe. Îl dau pe 300.000 de euro și asta e”
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Nationala
12.11
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Citește mai mult
Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Campionate
12.11
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani
Citește mai mult
Și-a apărat familia cu un cuțit! Casa lui Raheem Sterling a fost spartă de hoți. Starul de la Chelsea, ținta unui atac pentru a treia oară în șapte ani

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 17 rapid 9 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share