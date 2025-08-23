Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent » Pe cine va întâlni în ultimul act

- Sorana Cîrstea (35 de ani, #112 WTA) s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland, după ce a învins-o pe Anastasia Zaharova (23 de ani, #100 WTA), scor 6-1, 7-5.
Meciul din penultimul act a durat 79 de minute.
Sorana Cîrstea, în finală la Cleveland
Sorana Cîrstea a început turneul încă din faza calificărilor și a avut un parcurs excepțional la Cleveland, reușind să se califice în finală. Sportiva ajunge în ultimul act al unei competiții WTA pentru prima dată în ultimii patru ani.
Românca a început bine primul set, iar după ce a câștigat primul game, a reușit să ducă scorul la 2-0. Ulterior, aceasta a servit din nou bine și a majorat rapid scorul la 5-0.
Ulterior, Sorana a avut o minge de set pe propriul serviciu, dar Zakharova a reușit să câștige primul game al meciului. Însă degeaba, deoarece Sorana a închis imediat setul, ducând scorul la 6-1.
În setul secund, Sorana a întâmpinat ceva probleme la început, Zakharova reușind să ducă scorul la 4-2 în favoarea sa. Ulterior, românca a reușit un rebreak și a egalat la 4. Imediat scorul a ajuns la 5-5.
Pe final, Sorana a preluat controlul și a reușit să fructifice a doua minge de pe propriul serviciu, ducând scorul la 7-5. Astfel, românca a obținut calificarea în ultimul act.
În finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Li Ann (#69 WTA), sportivă împotriva căreia a mai jucat o singură dată, în 2021, la Melbourne. La acel moment, Sorana ceda cu 3-6, 1-6, scrie eurosport.ro.
Sorana Cîrstea, formă de zile mari înainte de US Open
Sportiva din România traversează o perioadă de grație, chiar înainte de US Open. În primul tur al competiției de la New York, Sorana o va înfrunta pe Solana Sierra (21 de ani, #75 WTA). Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două.
În cazul în care se va califica, Sorana va evolua în runda secundă cu Venus Williams sau Karolina Muchova.