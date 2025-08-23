METALOGLOBUS - RAPID 1-2. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, s-a arătat deranjat de atitudinea jucătorilor săi.

Gâlcă le-a reproșat elevilor săi lejeritatea cu care au tratatul unele faze și faptul că n-au reușit să mai marcheze.

METALOGLOBUS - RAPID 1-2 . Constantin Gâlcă: „Nu avem nicio scuză”

„Jucătorii s-au retras și pentru că adversarii au creat presiune. Am primit și gol în prima repriză, în ultimul minut, și tot așa.

Trebuia să înscriem mai multe goluri și eram mai liniștiți. Trebuie să avem mai multă constanță, să controlăm jocul, iar în unele momente să temporizăm.

Săptămâna aceasta am pus multă presiune să alternăm acțiunile de atac, să finalizăm de la distanță.

Noi trebuie să ne atingem obiectivele noastre, trebuie să creștem în joc mult mai mult. Poate și terenul de azi a influențat jocul nostru, dar nu avem nicio scuză, trebuia să controlăm mult mai mult jocul”, a spus Constantin Gâlcă la Digi Sport.

Deocamdată avem jucătorii noștri, vom vedea ce se va întâmpla până se închide perioada de transferuri. Costel Gâlcă, despre transferuri

