Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”

Victor Pițurcă (69 de ani) a comentat pentru GOLAZO.ro despărțirea lui Dan Petrescu de CFR Cluj, după umilința istorică 2-7 cu Hacken.

Fostul selecționer consideră că „Bursucul” nu este singurul vinovat pentru eșec și critică modul în care clubul l-a tratat pe antrenor.

Victor Pițurcă a fost tranșant în analiza sa asupra meciului pierdut de CFR Cluj în Suedia, joi seară.

Victor Pițurcă, dur după umilința din Suedia: „CFR Cluj părea o echipă de amatori”

„Nu am văzut tot meciul, am văzut frânturi. Nu aveam ce să văd, CFR Cluj părea o echipă de amatori și nu cred că exagerez cu nimic când spun asta.

Pur și simplu Hacken s-a jucat cu CFR Cluj. Nu cred că terenul a contat. Ce, e prima dată când CFR joacă pe sintetic?”, a declarat fostul selecționer pentru GOLAZO.ro.

„Nu doar Petrescu e vinovat. Eu aș fi dat afară toată echipa”

Fostul antrenor al Stelei și al naționalei României consideră că întreaga echipă ar trebui trasă la răspundere, nu doar Dan Petrescu (58 de ani):

„Așa e în fotbal, tot timpul antrenorul e de vină. Dar eu dacă eram președinte la CFR, aș fi dat afară toată echipa care a fost pe teren cu Hacken. Inclusiv pe Louis Munteanu.

Ce putea să schimbe Dan Petrescu? Tot grupul a fost la pământ, nu doi-trei jucători. E inadmisibil să iei șapte goluri de la o echipă de mijlocul clasamentului din Suedia!

Ca jucător, chiar dacă te pregătești fără antrenor, nu ai voie să te comporți într-un asemenea mod. Scorul putea să fie chiar mai drastic decât 7-2.

Vina principală a lui Dan este că a acceptat jucători modești. Poate a avut prea mare încredere în el, dar acești jucători nu au valoare”.

Pițurcă critică decizia lui Varga: „Dan Petrescu trebuia susținut până la capăt”

Pițurcă a criticat modul în care patronul Ioan Varga a gestionat situația și a acceptat demisia lui Dan Petrescu:

„Cei de la Cluj nu s-au comportat frumos cu el. Tot timpul, cum era o problemă, îl forțau să plece. Niciodată nu dai afară un antrenor ca Dan Petrescu după un asemenea moment. Trebuia susținut până în pânzele albe!

În loc să-i accepte demisia, trebuia să-i spună: «Nu se poate, domnule! Pleci, plătești! Rămâi antrenor la CFR»”. Asta trebuia să facă Neluțu Varga. Astfel, CFR arăta că e un club mare.

Cu toate că sunt amic cu Varga, niciodată nu-l dai pe Dan Petrescu afară în momentul ăsta. Niciodată! Tu ca om, ca bărbat, nu vorbim ca patron, nu faci lucrul ăsta”.

„În câteva luni îi va reveni dorul de fotbal”

Fostul selecționer a amintit și de perioada dificilă prin care trece Petrescu, atât pe plan personal, cât și profesional:

„Îmi pare foarte rău pentru Dan Petrescu. A pierdut-o pe mama lui, are și probleme de sănătate, iar acum vine și acest rezultat, care îl dărâmă. Știu că suferă foarte mult. Dar trebuie să-și vadă de viața lui și de sănătate.

Nu cred însă că pauza de 3-4 ani pe care a anunțat-o va fi reală. În câteva luni îi va reveni dorul de fotbal. Se va umple din nou cu energie. El are o vârstă la care mai trebuie să antreneze. Sunt convins că trei sferturi dintre echipele din România l-ar vrea imediat”.

Și eu am renunțat la antrenorat din același motiv. Deși sunt sănătos și nu am probleme medicale, meseria de antrenor te dărâmă psihic. Este extrem de dificil să reziști în acest rol. Am trecut prin multe în fotbal și pot să înțeleg foarte bine prin ce trece acum Dan Petrescu. Victor Pițurcă

„Niciun antrenor nu câștigă mereu. N-ați văzut ce a pățit Guardiola? Marele Guardiola”

Victor Pițurcă a ținut să-l consoleze pe Dan Petrescu, subliniind că niciun antrenor nu câștigă mereu și că înfrângerile fac parte din fotbal.

„Niciun antrenor de pe această planetă nu va fi doar câștigător. Nu există antrenor care să nu treacă prin momente dificile în carieră, care să nu piardă măcar o dată la 4-5 goluri diferență. Ăsta e fotbalul, plin de surprize.

Pot fi zile când jucătorii sunt la pământ și se întâmplă câte un rezultat din ăsta catastrofal. N-ați văzut ce a pățit Guardiola? Marele Guardiola. A plătit miliarde de euro pe jucători, iar anul trecut a avut înfrângere după înfrângere.

Eu am trăit multe în cariera de antrenor. Când eram la Steaua am câștigat cu 8-1 la Timișoara. Echipa a prins o zi extraordinară, dar la final mi-a părut rău de Basarab Panduru, care era antrenor la Poli. Nu mă interesa să fie scorul 8-1, importante erau cele trei puncte.

Dar am suferit și eșecuri dureroase. Ca selecționer am pierdut 0-3 acasă cu Lituania, imediat după EURO 2008, unde am arătat ca o echipă mare!”

Pițurcă, despre Mandorlini: „Nu are nimic în comun cu fotbalul românesc”

În încheiere, Victor Pițurcă a analizat și sosirea italianului Andrea Mandorlini pe banca ardelenilor, dar și șansele echipei după umilința cu Hacken.

„Mandorlini e un antrenor bun, dar nu are nimic în comun cu fotbalul românesc. Săracul a aterizat într-o situație complicată. CFR nu mai are echipa pe care o avea. Ce poate să schimbe Mandorlini? Nu poate să schimbe nimic.

Chiar dacă înfrângerea cu 7-2 din tur pare să fi spulberat orice speranță de calificare în grupa din Conference League, Victor Pițurcă este de părere că CFR nu trebuie să renunțe la luptă.

„La 5-3 mai puteai spera, dar și la 7-2 trebuie să încerci. În fotbal nimic nu e imposibil. Ar fi normal să joace la victorie și să se gândească la un rezultat mare în retur cu Hacken”, a declarat fostul selecționer, subliniind că echipa se poate mobiliza pentru a spăla rușinea.

Până la returul cu Hacken, ardelenii au însă un test important în campionat: duminică, pe terenul Oțelului Galați.

Pițurcă e convins că, la cum e fotbalul românesc, CFR poate foarte bine să câștige în campionat și apoi să arate o altă față în returul cu Hacken, programat joi.

„După umilința din Suedia, jucătorii ori sunt la pământ, ori se mobilizează să spele rușinea. Și așa ar fi normal să joace la victorie”, a concluzionat Victor Pițurcă.

