Angelescu, nedumerit Oficialul Rapidului nu înțelege căderile echipei: „Ne-am și speriat un pic”

Metaloglobus - Rapid 1-2. Victor Angelescu, acționarul minoritar al vișiniilor, a comentat victoria echipei în deplasarea de la Clinceni.

Oficialul giuleștenilor a vorbit și despre eventualele transferuri sau potențiala plecare a lui Andrei Borza.

Rapid ocupă locul doi, cu 15 puncte după 7 etape, fiind momentan neînvinsă în noul sezon de Liga 1.

Metaloglobus - Rapid 1-2 . Victor Angelescu: „Trebuia să gestionăm la fel și a doua repriză”

„Jocul în a doua repriză nu a fost mulțumitor. Deși am avut și în a doua repriză ocazii destul de mari, dar mă așteptam să jucăm mai bine. Iar am făcut la fel, prima repriză bună, a doua repriză...

Probabil faptul că am luat golul exact înainte de pauză, până atunci nu a fost nicio ocazie importantă a lor, așa că, probabil, da, ne-am speriat un pic. Dar nu, ar fi trebuit să gestionăm la fel și a doua repriză și să mai înscriem un gol ca să ne liniștească.

Ne mai dorim un transfer. Mai dorim un jucător, un mijlocaș. Avem anumite discuții. Mai multe... mai multe piste, să zicem, dar nu avem ceva ce vom semna în următoarele zile”, a spus Angelescu după meci, la Digi Sport.

Victor Angelescu: „Am cerut mai mult de două milioane pentru Borza”

Întrebat dacă a mai primit vreo ofertă pentru Andrei Borza, Angelescu a răspuns:

„În acest moment, nu. Suntem în discuții cu două cluburi, noi le-am transmis opinia noastră finală, dacă vor accepta, bine, dacă nu, mai bine.

Am cerut suma care credem că e corectă pentru noi. Sumele care s-au vehiculat în presă sunt aproape. E mult mai mult de două milioane”, a mai spus oficialul.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport