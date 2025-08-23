Angelescu, nedumerit Oficialul Rapidului nu înțelege căderile echipei: „Ne-am și speriat un pic” +40 foto
Victor Angelescu foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Angelescu, nedumerit Oficialul Rapidului nu înțelege căderile echipei: „Ne-am și speriat un pic”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 00:03
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 00:31
  • Metaloglobus - Rapid 1-2. Victor Angelescu, acționarul minoritar al vișiniilor, a comentat victoria echipei în deplasarea de la Clinceni.
  • Oficialul giuleștenilor a vorbit și despre eventualele transferuri sau potențiala plecare a lui Andrei Borza.

Rapid ocupă locul doi, cu 15 puncte după 7 etape, fiind momentan neînvinsă în noul sezon de Liga 1.

Metaloglobus - Rapid 1-2. Victor Angelescu: „Trebuia să gestionăm la fel și a doua repriză”

„Jocul în a doua repriză nu a fost mulțumitor. Deși am avut și în a doua repriză ocazii destul de mari, dar mă așteptam să jucăm mai bine. Iar am făcut la fel, prima repriză bună, a doua repriză...

Probabil faptul că am luat golul exact înainte de pauză, până atunci nu a fost nicio ocazie importantă a lor, așa că, probabil, da, ne-am speriat un pic. Dar nu, ar fi trebuit să gestionăm la fel și a doua repriză și să mai înscriem un gol ca să ne liniștească.

Ne mai dorim un transfer. Mai dorim un jucător, un mijlocaș. Avem anumite discuții. Mai multe... mai multe piste, să zicem, dar nu avem ceva ce vom semna în următoarele zile”, a spus Angelescu după meci, la Digi Sport.

Metaloglobus - Rapid FOTO Raed Krishan - GOLAZO (15).jpeg
Metaloglobus - Rapid FOTO Raed Krishan - GOLAZO (15).jpeg

Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
Victor Angelescu: „Am cerut mai mult de două milioane pentru Borza”

Întrebat dacă a mai primit vreo ofertă pentru Andrei Borza, Angelescu a răspuns:

„În acest moment, nu. Suntem în discuții cu două cluburi, noi le-am transmis opinia noastră finală, dacă vor accepta, bine, dacă nu, mai bine.

Am cerut suma care credem că e corectă pentru noi. Sumele care s-au vehiculat în presă sunt aproape. E mult mai mult de două milioane”, a mai spus oficialul.

Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Stranieri
09:51
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Citește mai mult
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent  » Pe cine va întâlni în ultimul act
Tenis
09:31
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent » Pe cine va întâlni în ultimul act
Citește mai mult
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent  » Pe cine va întâlni în ultimul act
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Superliga
09:00
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Citește mai mult
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat
Superliga
22.08
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat
Citește mai mult
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat

