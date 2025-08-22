Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Sorana Cîrstea FOTO: IMAGO
Tenis

Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 22.08.2025, ora 10:44
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 10:44
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #11 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland, după ce a învins-o pe Liudmila Samsonova (26 de ani, #19 WTA), cu 6-4, 6-1.

Liudmila Samsonova era principala favorită la câștigarea turneului.

Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland

Ajunsă în sferturile competiției din calificări, Sorana Cîrstea și-a confirmat perioada bună pe care o traversează și s-a impus în fața Liudmilei Samsonova.

Sportiva din România s-a impus cu 6-4, 6-1 după un meci care a durat o oră și 22 de minute. Cele două s-au mai întâlnit în 2023, în optimile turneului de la Washington, atunci rusoaica câștigând cu 6-1, 6-3.

Sorana a avut o evoluție de zile mari, reușind, conform eurosport.ro, 7 ași și câștigând 78% din mingile jucate în primul serviciu, oferindu-i adversarei o singură oportunitate de break, și aceea fiind salvată.

În semifinalele turneului, Sorana o va înfrunta pe Anastasia Zaharova (23 de ani, #100 WTA), sportivă care a beneficiat de retragerea Evei Lys. Acesta va fi primul duel dintre cele două sportive.

Cu această victorie, Sorana și-a asigurat un cec de 11.970 de dolari și 116 puncte WTA. Astfel, românca va reintra în TOP 100.

Sorana Cîrstea, formă de zile mari înainte de US Open

Sportiva din România traversează o perioadă de grație, chiar înainte de US Open. În primul tur al competiției de la New York, Sorana o va înfrunta pe Solana Sierra (21 de ani, #75 WTA). Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două.

În cazul în care se va califica, Sorana va evolua în runda secundă cu Venus Williams sau Karolina Muchova.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

