ABERDEEN - FCSB 2-2. Elias Charalambous (44 de ani), tehnicianul campioanei, a vorbit despre remiza din Scoția.

Returul dintre FCSB și Aberdeen va avea loc joia viitoare, de la ora 21:30, la București.

Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2, în prima manșă a play-off-ului din Europa League. Chiar dacă roș-albaștrii au condus cu scorul de 2-0, scoțienii au reușit revenirea și au egalat în ultimele minute ale meciului.

Aberdeen - FCSB. Elias Charalambous: „Șansele pentru calificare sunt 50-50 ”

Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a vorbit despre partida din Scoția, dar și despre returul ce va avea loc săptămâna viitoare la București.

„N-am văzut roșul luat de Cisotti, dar mi s-a părut că a fost un cartonaș acordat ușor. Deciziile arbitrilor au fost verificate și sper că le-au luat pe cele mai bune, dar cred că a fost cam mult să i se acorde roșu.

Nu cred că a fost un cartonaș roșu, dar nu poți schimba așa ceva. E un meci, faci tackling. Nu poți schimba lucrurile astea. Poate că arbitrii ar trebui să fie mai concentrați pe aceste faze

Acum urmează un meci în campionat, cu FC Argeș, după care peste o săptămână vom da totul ca să ne calificăm ”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous a precizat și care vor fi șansele de calificare ale echipei campioanei.

Din nou, de dinainte v-am spus că totul se va decide la București. Cred că va fi un joc 50-50. Elias Charalambous

Elias Charalambous: „La București vom avea o atmosferă incredibilă”

Tehnicianul cipriot de pe banca campioanei României a mai descris atmosfera din meciul cu Aberdeen.

„Mi-a plăcut mult. O atmosferă foarte bună aici. Publicul a fost incredibil.

Am avut din nou mulți fani, mulți români au venit să ne susțină. Cum am spus ieri, sunt sigur că vom avea la București o atmosferă incredibilă pentru a-i ajuta pe băieți să se califice”, a mai adăugat Elias Charalambous.

