„Putea fi 10-4!” Antrenorul lui Hacken: „Puțin ciudat. Când am analizat-o, CFR Cluj era o echipă dificilă”

HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Jens Gustafsson (46 de ani), antrenorul celor de la Hacken, a vorbit despre victoria zdrobitoare a echipei sale în fața celor de la CFR Cluj.

Chiar dacă echipa sa s-a impus într-un mod categoric, tehnicianul suedez a declarat că echipa lui Dan Petrescu a fost amenințătoare pe toată durata partidei.

Citește și Cristian Geambașu O seară în 3 secvențe Citește mai mult Cristian Geambașu O seară în 3 secvențe

HACKEN - CFR CLUJ. Jens Gustafsson, la finalul partidei: „ S-ar fi putut termina 10-4 ”

Antrenorul formației suedeze a vorbit despre ocaziile echipei sale, dar și despre eficiența de care au dat dovadă jucătorii săi. Tehnicianul este de părere că scorul putea fi mult mai mare.

„Aceasta a fost o victorie importantă. Am arătat încă o dată că ne revenim după o mare dezamăgire (n.r. - eșec 0-2 cu Oster în campionat). Suntem eficienți și marcăm goluri din ocaziile noastre.

Cifrele pot arăta că am înfruntat o echipă mai puțin bună, dar nu a fost cazul. CFR Cluj a fost amenințătoare tot timpul. Per total, meciul s-ar fi putut termina 10-4, ceea ce este puțin ciudat.

Dar asta se întâmplă uneori. Suntem mândri de performanță și de rezultat. Când am analizat Clujul, era o echipă dificilă împotriva căreia îți creezi greu ocazii de gol”, a declarat Jens Gustafsson, conform digisport.ro.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport