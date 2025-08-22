„Putea fi 10-4!” Antrenorul lui Hacken: „Puțin ciudat. Când am analizat-o, CFR Cluj era o echipă dificilă”

- HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Jens Gustafsson (46 de ani), antrenorul celor de la Hacken, a vorbit despre victoria zdrobitoare a echipei sale în fața celor de la CFR Cluj.
Chiar dacă echipa sa s-a impus într-un mod categoric, tehnicianul suedez a declarat că echipa lui Dan Petrescu a fost amenințătoare pe toată durata partidei.
HACKEN - CFR CLUJ. Jens Gustafsson, la finalul partidei: „S-ar fi putut termina 10-4”
Antrenorul formației suedeze a vorbit despre ocaziile echipei sale, dar și despre eficiența de care au dat dovadă jucătorii săi. Tehnicianul este de părere că scorul putea fi mult mai mare.
„Aceasta a fost o victorie importantă. Am arătat încă o dată că ne revenim după o mare dezamăgire (n.r. - eșec 0-2 cu Oster în campionat). Suntem eficienți și marcăm goluri din ocaziile noastre.
Cifrele pot arăta că am înfruntat o echipă mai puțin bună, dar nu a fost cazul. CFR Cluj a fost amenințătoare tot timpul. Per total, meciul s-ar fi putut termina 10-4, ceea ce este puțin ciudat.
Dar asta se întâmplă uneori. Suntem mândri de performanță și de rezultat. Când am analizat Clujul, era o echipă dificilă împotriva căreia îți creezi greu ocazii de gol”, a declarat Jens Gustafsson, conform digisport.ro.