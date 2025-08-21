Cîrstea, ce victorie! VIDEO. Sorana s-a calificat en-fanfare în sferturile turneului de la Cleveland

Sorana Cîrstea (35 de ani, #112 WTA) s-a calificat en-fanfare în sferturile turneului WTA 250 de la Cleveland.

Sportiva din România a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann (28 de ani, 85 WTA), scor 6-1, 6-1

Venită din calificări, Sorana Cîrstea are parte de un turneu de vis la Cleveland.

Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare în sferturile turneului de la Cleveland

Românca a avut nevoie de doar o oră și trei minute pentru a obține calificarea în sferturile de finală ale turneului din Ohio.

În ciuda faptului că a pierdut primul game al actului inaugural, Sorana a reușit să câștige într-o manieră categorică setul, scor 6-1.

Cîrstea s-a detașat rapid la 4-0 și în actul secund. Teichmann a punctat și ea pe tabelă, dar nu a reușit să întoarcă soarta partidei. A fost un nou 6-1 pentru Sorana, care a obținut calificarea în sferturi.

Sorana Cîrstea, aproape de revenirea în Top 100

Grație acestui succes, Sorana a urcat pe locul 103 în clasamentul WTA, iar o eventuală calificare în semifinale o va propulsa înapoi în TOP 100.

6.820 de dolari este premiul câștigat de Sorana Cîrstea pentru calificarea în sferturi la Cleveland. S-a mai ales și cu 54 de puncte WTA + alte 18 din calificări

Pentru a ajunge în careul de ași, sportiva din Târgoviște va da piept cu rusoaica Liudmila Samsonova (19 ani, #26 WTA), principala favorită a turneului.

Samsonova a trecut în optimi de chinezoaica Yafan Wang (31 de ani, #202 WTA), scor 6-2, 6-4.

Partida dintre Sorana Cîrstea și Liudmila Samsonova este programată în noaptea de joi spre vineri, cu începere de la ora 3:00 (ora României).

Va fi a doua întâlnire dintre cele două sportive. Primul s-a terminat cu victoria rusoaicei 6-1, 6-3, în 2023 la Washington.

