Cîrstea, ce victorie! VIDEO. Sorana s-a calificat en-fanfare în sferturile turneului de la Cleveland

- Sorana Cîrstea (35 de ani, #112 WTA) s-a calificat en-fanfare în sferturile turneului WTA 250 de la Cleveland.
- Sportiva din România a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann (28 de ani, 85 WTA), scor 6-1, 6-1
Venită din calificări, Sorana Cîrstea are parte de un turneu de vis la Cleveland.
Românca a avut nevoie de doar o oră și trei minute pentru a obține calificarea în sferturile de finală ale turneului din Ohio.
În ciuda faptului că a pierdut primul game al actului inaugural, Sorana a reușit să câștige într-o manieră categorică setul, scor 6-1.
Cîrstea s-a detașat rapid la 4-0 și în actul secund. Teichmann a punctat și ea pe tabelă, dar nu a reușit să întoarcă soarta partidei. A fost un nou 6-1 pentru Sorana, care a obținut calificarea în sferturi.
Sorana Cîrstea, aproape de revenirea în Top 100
Grație acestui succes, Sorana a urcat pe locul 103 în clasamentul WTA, iar o eventuală calificare în semifinale o va propulsa înapoi în TOP 100.
Pentru a ajunge în careul de ași, sportiva din Târgoviște va da piept cu rusoaica Liudmila Samsonova (19 ani, #26 WTA), principala favorită a turneului.
Samsonova a trecut în optimi de chinezoaica Yafan Wang (31 de ani, #202 WTA), scor 6-2, 6-4.
Partida dintre Sorana Cîrstea și Liudmila Samsonova este programată în noaptea de joi spre vineri, cu începere de la ora 3:00 (ora României).
Va fi a doua întâlnire dintre cele două sportive. Primul s-a terminat cu victoria rusoaicei 6-1, 6-3, în 2023 la Washington.