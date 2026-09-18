Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a reacționat după ce Laurențiu Popescu (29 de ani) și Ștefan Baiaram (23 de ani) au fost lăsați în afara lotului de Gică Hagi (61 de ani).

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Selecționerul României a anunțat astăzi lotul pe care se va baza pentru primele patru partide din Liga Națiunilor.

Sorin Cârțu: „Popescu putea fi convocat”

Laurențiu Popescu, unul dintre cei mai în formă portari din Superliga, a fost inclus pe lista preliminară a „Regelui”, însă nu a prins lotul final.

Cârțu susține că goalkeeperul ar fi meritat să fie convocat, chiar dacă Gică Hagi nu intenționa să apeleze la serviciile sale.

„Popescu e un portar în mare formă. Alegerile lui Gică, nu știu, poate se bazează pe un anumit studiu. În alegerea portarului mai contează și ce spune antrenorul de portari. Mie mi se pare, totuși, că putea să fie convocat, chiar dacă nu apăra cu el.

Să fie o speranță pentru el că poate intră, pentru că Laurențiu s-a achitat de tot ce au însemnat sarcinile astea ale portarilor în meciurile grele, de cupele europene, de campionat”, a declarat Sorin Cârțu, citat de fanatik.ro.

Ionuț Radu (Celta Vigo), Otto Hindrich (Legia Varșovia) și Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin) sunt cei trei portari convocați de Gică Hagi.

Laurențiu Popecu

Sorin Cârțu: „Baiaram a avut și problema musculară”

În ceea ce-l privește pe Ștefan Baiaram, Cârțu a dezvăluit că extrema oltenilor nu este 100% din punct de vedere fizic, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme musculare în ultima perioadă.

„Sunt aleși bine cei de la Craiova. Baiaram a avut și problema asta musculară în ultima vreme, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Și-a revenit mai greu și cred că Gică are nevoie de toți jucătorii în plenitudinea forțelor.

Știu că zilele astea s-ar fi antrenat aproape de normal cu echipa, vedem dacă va intra mâine (n.r. cu FCSB).

Sunt niște meciuri internaționale și nu știu dacă ai în gând să recuperezi jucătorul sau să-l ajuți să se recupereze la echipa națională. El și-a căutat jucători supervalizi, în care are încredere.

Ștefan Baiaram

Cert e că pentru Baiaram ar fi fost bine dacă ar fi urmat această chemare la lot, având în vedere ce i s-a întâmplat. Gică a mers pe echipa campioană, pe jucători care au prins experiență internațională bună în ultimul timp, având în vedere ce s-a întâmplat până în momentul de față.

Nu uitați, sunt jucători care provin din Academia lui, îi știe de mici, le știe caracterul, posibilitatea cum să acționeze asupra mentalului lor. E o națională a Viitorului asta a lui Hagi, dar e îndreptățit, pentru că sunt jucători de calitate”, a concluzionat Cârțu.

Lotul României pentru meciurile pentru meciurile din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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