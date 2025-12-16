Avertizează U Craiova! AEK, mesaj incendiar înaintea jocului decisiv de Conference. Grecii sunt în cel mai bun moment » Răzvan Marin, în formă maximă! +10 foto
Răzvan Marin conduce AEK spre victorii Foto: Imago
Europa League

Avertizează U Craiova! AEK, mesaj incendiar înaintea jocului decisiv de Conference. Grecii sunt în cel mai bun moment » Răzvan Marin, în formă maximă!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 12:19
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 12:30
  • Răzvan Marin și AEK Atena vor să se califice direct în „optimile” Conference League.
  • Numai un rezultat bun cu Universitatea le garantează acest lucru. Ce are nevoie Craiova pentru primăvara europeană. 
  • Meciul AEK Atena - Universitatea Craiova se va disputa joi, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.

U Craiova joacă joi cel mai important meci al iernii, în care poate să se califice în primăvara Conference League.

„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
Citește și
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
Citește mai mult
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”

Momentan, alb-albaștrii tremură. Cu 7 puncte, riscă să iasă din Top 24. Și are probabil cel mai dificil duel din acest sezon european. La Atena, cu AEK.

23 este locul
ocupat acum de Craiova în faza principală de Conference, după două victorii, un egal și două înfrângeri (golaveraj 4-5)

AEK are 3 victorii în ultimele 4 jocuri de Conference și 6 succese la rând în Grecia

Viitorii rivali au postat un mesaj-avertisment pe social media: „Toate drumurile duc la Templul nostru”. Cu ultimele goluri marcate de galben-negri în confruntările cu Fiorentina și Samsunspor.

Nu lipsește cel al lui Răzvan Marin, în Turcia.

Galerie foto (10 imagini)

Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (1).jpg Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (2).jpg Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (3).jpg Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (4).jpg Razvan Marin, gol in Samsunspor - AEK Atena. Captura PlaySports (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Vor calificarea directă în „optimile” competiției continentale. Și numai o victorie le-ar garanta acest mare pas înainte.

AEK e în cel mai bun moment al anului. E pe locul 4 în Conference, după trei succese în ultimele patru partide:

  • 11 decembrie, 2-1 cu Samsunspor (d). 
Bucuria galben-negrilor după golul lui Marin, din lovitură liberă, împotriva lui Samsun Foto: Imago Bucuria galben-negrilor după golul lui Marin, din lovitură liberă, împotriva lui Samsun Foto: Imago
Bucuria galben-negrilor după golul lui Marin, din lovitură liberă, împotriva lui Samsun Foto: Imago
  • 27 noiembrie, 1-0 cu Fiorentina (d). 
  • 23 octombrie, 6-0 cu Aberdeen (a). 

Între ele, un surprinzător 1-1 cu Shamrock Rovers (a), pe 6 noiembrie.

10 puncte
are AEK (golaveraj 11-5) după cinci etape de Conference. O singură înfrângere, în primul joc, 1-3 cu Celje (d)

În același timp, echipa ateniană e pe poziția secundă în campionatul grec, la doar un punct de liderul Olympiacos și cu două peste PAOK.

Are șase victorii consecutive, începând din 3 noiembrie, inclusiv un 1-0 cu Aris Salonic (a) și 3-2 pe terenul lui Panathinaikos. Ultimul meci, 5-0 în deplasare, cu Panaitolikos.

Presa locală amintește că AEK a avut o serie de șase succese și în 2022-2023, la eventul campionat-cupă.

Secretul lui AEK: antrenorul Nikolic și tripleta Marin-Pereyra-Jovic

Tot jurnaliștii eleni susțin că antrenorul sârb Marko Nikolic, venit în vară, după plecarea argentinianului Matias Almeyda, campionul din 2023, a stabilizat în sfârșit echipa.

Luka Jovic, spectaculos vârf al lui AEK Foto: Imago Luka Jovic, spectaculos vârf al lui AEK Foto: Imago
Luka Jovic, spectaculos vârf al lui AEK Foto: Imago

O explicație a înălțării „vulturilor” e forma bună a lui Răzvan Marin (29 de ani). Chiar dacă s-a transferat la AEK pe 23 iulie, ratând aproape toată pregătirea de vară la galben-negri, s-a integrat excelent și împinge tot mai mult jocul în linia mediană.

4 goluri
și o pasă decisivă are Răzvan Marin la AEK Atena

Alt motiv, golurile lui Luka Jovic, sârbul în vârstă de 27 de ani sosit gratis după despărțirea de Milan având nouă reușite în actuala stagiune. Șase în ultimele trei meciuri de campionat.

La fel, revenirea argentinianului Roberto Pereyra (34 de ani) e un impuls pentru AEK. Mijlocașul a fost mult timp accidentat. A pierdut integral septembrie și octombrie din cauza unei leziuni musculare.

Citește și

 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Citește mai mult
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
„Am făcut o alegere bună” Răzvan Marin, despre transferul în Grecia: „Sunt foarte mulțumit” » Mesaj de dragoste pentru Atena
Stranieri
16:24
„Am făcut o alegere bună” Răzvan Marin, despre transferul în Grecia: „Sunt foarte mulțumit” » Mesaj de dragoste pentru Atena
Citește mai mult
„Am făcut o alegere bună” Răzvan Marin, despre transferul în Grecia: „Sunt foarte mulțumit” » Mesaj de dragoste pentru Atena

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
grecia Universitatea Craiova AEK Atena Razvan Marin conference league
Știrile zilei din sport
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Superliga
16.12
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Citește mai mult
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Superliga
16.12
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Superliga
16.12
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Încalcă tratatele europene”
Citește mai mult
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:52
Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american
Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american
20:13
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
19:34
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
17:54
Vin să-l urmărească pe Dobre Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Vin să-l urmărească pe Dobre  Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Top stiri din sport
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
16.12
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
16.12
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Diverse
16.12
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Citește mai mult
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Superliga
16.12
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share