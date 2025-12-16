Avertizează U Craiova! AEK, mesaj incendiar înaintea jocului decisiv de Conference. Grecii sunt în cel mai bun moment » Răzvan Marin, în formă maximă!

Răzvan Marin și AEK Atena vor să se califice direct în „optimile” Conference League.

Numai un rezultat bun cu Universitatea le garantează acest lucru. Ce are nevoie Craiova pentru primăvara europeană.

Meciul AEK Atena - Universitatea Craiova se va disputa joi, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.

U Craiova joacă joi cel mai important meci al iernii, în care poate să se califice în primăvara Conference League.

Momentan, alb-albaștrii tremură. Cu 7 puncte, riscă să iasă din Top 24. Și are probabil cel mai dificil duel din acest sezon european. La Atena, cu AEK.

23 este locul ocupat acum de Craiova în faza principală de Conference, după două victorii, un egal și două înfrângeri (golaveraj 4-5)

AEK are 3 victorii în ultimele 4 jocuri de Conference și 6 succese la rând în Grecia

Viitorii rivali au postat un mesaj-avertisment pe social media: „Toate drumurile duc la Templul nostru”. Cu ultimele goluri marcate de galben-negri în confruntările cu Fiorentina și Samsunspor.

Nu lipsește cel al lui Răzvan Marin, în Turcia.

Vor calificarea directă în „optimile” competiției continentale. Și numai o victorie le-ar garanta acest mare pas înainte.

AEK e în cel mai bun moment al anului. E pe locul 4 în Conference, după trei succese în ultimele patru partide:

11 decembrie, 2-1 cu Samsunspor (d).

Bucuria galben-negrilor după golul lui Marin, din lovitură liberă, împotriva lui Samsun Foto: Imago

27 noiembrie, 1-0 cu Fiorentina (d).

23 octombrie, 6-0 cu Aberdeen (a).

Între ele, un surprinzător 1-1 cu Shamrock Rovers (a), pe 6 noiembrie.

10 puncte are AEK (golaveraj 11-5) după cinci etape de Conference. O singură înfrângere, în primul joc, 1-3 cu Celje (d)

În același timp, echipa ateniană e pe poziția secundă în campionatul grec, la doar un punct de liderul Olympiacos și cu două peste PAOK.

Are șase victorii consecutive, începând din 3 noiembrie, inclusiv un 1-0 cu Aris Salonic (a) și 3-2 pe terenul lui Panathinaikos. Ultimul meci, 5-0 în deplasare, cu Panaitolikos.

Presa locală amintește că AEK a avut o serie de șase succese și în 2022-2023, la eventul campionat-cupă.

Secretul lui AEK: antrenorul Nikolic și tripleta Marin-Pereyra -Jovic

Tot jurnaliștii eleni susțin că antrenorul sârb Marko Nikolic, venit în vară, după plecarea argentinianului Matias Almeyda, campionul din 2023, a stabilizat în sfârșit echipa.

Luka Jovic, spectaculos vârf al lui AEK Foto: Imago

O explicație a înălțării „vulturilor” e forma bună a lui Răzvan Marin (29 de ani). Chiar dacă s-a transferat la AEK pe 23 iulie, ratând aproape toată pregătirea de vară la galben-negri, s-a integrat excelent și împinge tot mai mult jocul în linia mediană.

4 goluri și o pasă decisivă are Răzvan Marin la AEK Atena

Alt motiv, golurile lui Luka Jovic, sârbul în vârstă de 27 de ani sosit gratis după despărțirea de Milan având nouă reușite în actuala stagiune. Șase în ultimele trei meciuri de campionat.

La fel, revenirea argentinianului Roberto Pereyra (34 de ani) e un impuls pentru AEK. Mijlocașul a fost mult timp accidentat. A pierdut integral septembrie și octombrie din cauza unei leziuni musculare.

