Spectacol Total de Sărbători: Ghidul Complet al Maratonului Sportiv dintre Crăciun și Anul Nou 2026

Perioada dintre 25 decembrie și 1 ianuarie este, în mod tradițional, cel mai aglomerat și iubit interval din calendarul sportiv internațional.

În timp ce lumea întreagă ia o pauză pentru a sărbători, atleții de top intră în arenă pentru a oferi momente memorabile.

Sezonul 2025-2026 nu face excepție, propunând un program electrizant care îmbină tradiția fotbalului britanic, spectacolul baschetului american și tensiunea unică a darts-ului mondial. Pentru fanii care caută acțiune, acest sfârșit de an este un adevărat festival al performanței.

Premier League: Fotbal fără pauză în Anglia

În timp ce majoritatea ligilor europene precum Serie A sau Bundesliga intră în vacanță, Premier League turează motoarele la maximum. După un Boxing Day atipic, cu un singur meci vedetă pe 26 decembrie, acțiunea se intensifică masiv începând cu 27 decembrie, oferind o etapă desfășurată pe parcursul mai multor zile, perfectă pentru a fi savurată meci cu meci.

În timp ce majoritatea ligilor europene precum Serie A sau Bundesliga intră în vacanță, Premier League turează motoarele la maximum. După un Boxing Day atipic, cu un singur meci vedetă pe 26 decembrie, acțiunea se intensifică masiv începând cu 27 decembrie, oferind o etapă desfășurată pe parcursul mai multor zile, perfectă pentru a fi savurată meci cu meci.

Capul de afiș al etapei intermediare dintre ani este, fără îndoială, duelul tactic dintre Liverpool și Wolverhampton. "Cormoranii", aflați într-o luptă acerbă pentru supremație, primesc vizita unei echipe Wolves incomode, capabilă oricând de surprize pe Anfield.

Nu trebuie ignorat nici meciul dintre Nottingham Forest și Manchester City. Campioana en-titre are nevoie de puncte ca de aer pentru a menține presiunea pe lider, iar o deplasare pe City Ground, într-o atmosferă ostilă de iarnă, este testul suprem de maturitate. Tot în acest interval, Chelsea primește vizita celor de la Aston Villa într-un derby cu parfum de Champions League, transmis în prime-time, ideal pentru o seară de sâmbătă plină de adrenalină.

NBA Christmas Day: Regal sub Panou

Peste ocean, NBA respectă tradiția sfântă a meciurilor de Crăciun, oferind un "menu" de cinci stele cu cinci partide consecutive care țin fanii treji de la prânz până târziu în noapte. Ediția 2025 aduce confruntări care au potențialul de a rescrie istoria sezonului regulat.

Totul începe la Madison Square Garden, unde New York Knicks înfruntă Cleveland Cavaliers. Atmosfera din "Mecca Baschetului" este unică în ziua de Crăciun, iar duelul dintre Jalen Brunson și Donovan Mitchell promite un festival ofensiv. Imediat după, atenția se mută pe "bătălia generațiilor": San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder. Victor Wembanyama, fenomenul francez care a revoluționat jocul, se va duela cu Shai Gilgeous-Alexander și trupa sa tânără și explozivă. Este, probabil, cel mai așteptat meci al anului pentru analiști, o confruntare care va defini viitorul ligii.​

Seara continuă cu un clasic modern: Golden State Warriors primește vizita lui Dallas Mavericks. Luka Doncic împotriva lui Steph Curry este garanția spectacolului, un duel al tragerilor de la distanță care poate răsturna orice scor în câteva secunde.

Darts la Alexandra Palace: Tensiune Maximă înainte de Revelion

Niciun sfârșit de an nu este complet fără sunetul "One Hundred and Eighty!" răsunând din Londra. Campionatul Mondial de Darts PDC 2026 intră în fazele critice imediat după Crăciun. Zilele de 27, 28 și 29 decembrie sunt cruciale, fiind dedicate tururilor trei și patru. Aici se cern favoriții de pretendenți, iar presiunea este uriașă.

Luke Littler, tânărul care a șocat lumea darts-ului, revine pe scena de la Ally Pally cu statutul de superstar, încercând să își apere titlul cucerit spectaculos. Meciurile din această perioadă sunt lungi (best of 7 sets), ceea ce favorizează jucătorii cu psihic puternic și constantă. Este momentul în care marile surprize apar, când favoriții clachează sub presiunea publicului exuberant. Transmisiunile maraton din aceste zile sunt perfecte pentru a umple momentele de relaxare dintre mesele festive.​

Ofertă variată pentru toate gusturile

Pe lângă aceste evenimente majore, calendarul sportiv mai oferă și alte puncte de atracție. În Statele Unite, sezonul de fotbal american (NFL) se apropie de play-off, fiecare meci având o miză uriașă. În Europa, turneele de iarnă la sporturi precum schi sărituri (Turneul celor 4 Trambuline începe pe 29 decembrie la Oberstdorf) completează oferta pentru cei care apreciază sporturile de iarnă.

Indiferent de sportul preferat, finalul de an 2025 este generos. Este o perioadă în care pasiunea pentru sport se împletește cu bucuria sărbătorilor, oferind subiecte de discuție interminabile cu prietenii și familia.

