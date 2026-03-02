Cauzele căderii lui Dinamo Conducerea explică un aspect neștiut: „Am avut mari probleme” + Jucătorul care nu mai e la fel după accidentare

Dinamo a pierdut două meciuri la rând în Superliga, 1-2 cu Rapid și 0-1 cu FC Argeș și e într-o scădere de formă, chiar înainte de play-off

Conducerea pune aceste rezultate și pe seama problemelor pe care roș-albii le au cu infrastructura, dar și a jucătorilor care sunt temporar ieșiți din formă.

Probleme la Dinamo: „Suntem într-o scădere, e clar”

„E o chestie de inspirație, sunt șuturi în careu care sunt pe portar, dar ar putea să se ducă lateral, apoi când trece mingea de portar se duce în bară. N-am explicații.

Cred că jocul e afectat de maniera în care ne-am putut antrena, am avut mari probleme, ne-am antrenat pe un sintetic care nu e extraordinar și nici la dimensiunile pe care ni le dorim.

Suntem într-o scădere, e clar, apropo de conexiunea între jucători, față de momentul în care am venit din cantonamentul din Antalya.

Există perioade și perioade, anul trecut spunea lumea ca înscriem la primul șut, din orice poziție, toți justificau traseul nostru spre play-off prin faptul că am avut atâta noroc.

Anul ăsta trebuie să dăm 11 șuturi la poartă ca să dăm un gol. Echipele puternice își fac singure norocul, așa că trebuie să fim mai puternici.

Cîrjan și Musi sunt poate mai puțin inspirați. Musi nu e cel de dinainte de accidentare.

Atunci când a avut accidentarea la lot era într-o formă senzațională, avea meci de meci gol sau pasă de gol, chiar daca era gol anulat, că la un moment dat discutam că era golgeterul golurilor anulate”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Dacă am fi avut un atacant anul asta cu cifrele lui Selmani de anul trecut, 100% în decembrie eram pe primul loc, pentru că 5 goluri în plus ne aduceau niște puncte Andrei Nicolescu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport