„Să se obișnuiască în play-out” Dorinel Munteanu a „înțepat-o” pe FCSB: „Nu m-a surprins evoluția lor din acest campionat” 

Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația de la FCSB, echipă pe care o va întâlni în play-out-ul Ligii 1.

După ce FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off, gruparea bucureșteană va lupta acum pentru câștigarea play-out-ului, poziție care duce la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Dorinel Munteanu, despre situația de la FCSB: „Să se obișnuiască în play-out ”

Tehnicianul sibienilor a vorbit despre prezența FCSB-ului în play-out-ul Ligii 1 și a „înțepat-o” pe campioana en-titre din Liga 1.

„Noi am tratat-o pe FCSB ca pe o campioană, așa a fost în ultimii doi ani, campioană, dar pe mine nu m-a surprins evoluția FCSB-ului în acest campionat.

Bineînțeles, speranța la ei a fost că pot recupera, n-au recuperat și trebuie să se obișnuiască și în play-out.

Să vadă cum este play-out-ul când nu mai este presiunea primului loc, ci presiunea, nu a retrogradării, dar a jocurilor mai puțin plăcute, dacă pot să spun așa.

Pentru că play-out-ul va fi o luptă sau un război foarte greu pentru toate echipele”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de gsp.ro.

Dorinel Munteanu: „Cupa rămâne un obiectiv pentru noi”

Antrenorul lui Hermannstadt a vorbit și despre meciul din sferturile Cupei României, acolo unde sibienii o vor întâlni pe Universitatea Cluj. Partida se va disputa marți, de la ora 19:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro.

„Cupa rămâne pentru noi un obiectiv din toate punctele de vedere. În primul rând pentru că respectăm această competiție, în al doilea rând nu voi odihni vreun jucător sau altul, pentru că am un lot numeric destul de rigid, ținând cont că avem și câțiva suspendați.

Și mai am mici probleme medicale. De aceea, și știm cu toții, vor face deplasarea 20-21 de jucători care vor fi înscriși pe lista de joc, așa că toți cei care vor face deplasarea vom face tot posibilul să mergem în faza următoare, trebuie să continuăm ceea ce am realizat în ultimul joc.

În primul rând vreau să ne menținem starea de spirit ridicată, energia... Băieții sunt și ei conectați la joc, la competiție, pentru că discuția pe care am avut-o cu ei a fost clară.

Ei înșiși trebuie să-și demonstreze că poziția în clasament sau jocul lor sau lipsa rezultatelor nu a fost pe baza valorii, ci a conjuncturii. Așa că avem nevoie de continuitate”, a mai spus Dorinel Munteanu.

