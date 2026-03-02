„Să se obișnuiască în play-out” Dorinel Munteanu a „înțepat-o” pe FCSB: „Nu m-a surprins evoluția lor din acest campionat” 
Dorinel Munteanu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Să se obișnuiască în play-out” Dorinel Munteanu a „înțepat-o” pe FCSB: „Nu m-a surprins evoluția lor din acest campionat”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 19:44
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 19:44
  • Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația de la FCSB, echipă pe care o va întâlni în play-out-ul Ligii 1.

După ce FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off, gruparea bucureșteană va lupta acum pentru câștigarea play-out-ului, poziție care duce la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Leo Grozavu, demis    FC Botoșani a oficializat „divorțul” de antrenorul care a dus echipa pe locul 1 în acest sezon
Citește și
Leo Grozavu, demis FC Botoșani a oficializat „divorțul” de antrenorul care a dus echipa pe locul 1 în acest sezon
Citește mai mult
Leo Grozavu, demis    FC Botoșani a oficializat „divorțul” de antrenorul care a dus echipa pe locul 1 în acest sezon

Dorinel Munteanu, despre situația de la FCSB: „Să se obișnuiască în play-out

Tehnicianul sibienilor a vorbit despre prezența FCSB-ului în play-out-ul Ligii 1 și a „înțepat-o” pe campioana en-titre din Liga 1.

„Noi am tratat-o pe FCSB ca pe o campioană, așa a fost în ultimii doi ani, campioană, dar pe mine nu m-a surprins evoluția FCSB-ului în acest campionat.

Bineînțeles, speranța la ei a fost că pot recupera, n-au recuperat și trebuie să se obișnuiască și în play-out.

Să vadă cum este play-out-ul când nu mai este presiunea primului loc, ci presiunea, nu a retrogradării, dar a jocurilor mai puțin plăcute, dacă pot să spun așa.

Pentru că play-out-ul va fi o luptă sau un război foarte greu pentru toate echipele”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de gsp.ro.

Dorinel Munteanu: „Cupa rămâne un obiectiv pentru noi”

Antrenorul lui Hermannstadt a vorbit și despre meciul din sferturile Cupei României, acolo unde sibienii o vor întâlni pe Universitatea Cluj. Partida se va disputa marți, de la ora 19:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro.

„Cupa rămâne pentru noi un obiectiv din toate punctele de vedere. În primul rând pentru că respectăm această competiție, în al doilea rând nu voi odihni vreun jucător sau altul, pentru că am un lot numeric destul de rigid, ținând cont că avem și câțiva suspendați.

Și mai am mici probleme medicale. De aceea, și știm cu toții, vor face deplasarea 20-21 de jucători care vor fi înscriși pe lista de joc, așa că toți cei care vor face deplasarea vom face tot posibilul să mergem în faza următoare, trebuie să continuăm ceea ce am realizat în ultimul joc.

În primul rând vreau să ne menținem starea de spirit ridicată, energia... Băieții sunt și ei conectați la joc, la competiție, pentru că discuția pe care am avut-o cu ei a fost clară.

Ei înșiși trebuie să-și demonstreze că poziția în clasament sau jocul lor sau lipsa rezultatelor nu a fost pe baza valorii, ci a conjuncturii. Așa că avem nevoie de continuitate”, a mai spus Dorinel Munteanu.

Citește și

Mandorlini și-a făcut dreptate singur VIDEO. Fostul antrenor de la CFR Cluj a scos cartonașul și i l-a dat arbitrului » Ce decizie a luat „centralul”
Campionate
18:53
Mandorlini și-a făcut dreptate singur VIDEO. Fostul antrenor de la CFR Cluj a scos cartonașul și i l-a dat arbitrului » Ce decizie a luat „centralul”
Citește mai mult
Mandorlini și-a făcut dreptate singur VIDEO. Fostul antrenor de la CFR Cluj a scos cartonașul și i l-a dat arbitrului » Ce decizie a luat „centralul”
„Azi mergea în cârje”  Nicolescu despre problemele de sănătate ale dinamoviștilor: „N-a făcut RMN pentru că e prea inflamată zona” + Altul s-a operat
Superliga
18:52
„Azi mergea în cârje” Nicolescu despre problemele de sănătate ale dinamoviștilor: „N-a făcut RMN pentru că e prea inflamată zona” + Altul s-a operat
Citește mai mult
„Azi mergea în cârje”  Nicolescu despre problemele de sănătate ale dinamoviștilor: „N-a făcut RMN pentru că e prea inflamată zona” + Altul s-a operat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dorinel munteanu liga 1 play out fcsb afc hermannstadt
Știrile zilei din sport
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Campionate
11:56
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Citește mai mult
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Superliga
10:08
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Citește mai mult
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Nationala
10:56
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește mai mult
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:56
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
18:30
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
17:57
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
16:48
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Top stiri din sport
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga
13:06
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Citește mai mult
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Campionate
13:07
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Citește mai mult
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
13:58
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Campionate
13:43
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Citește mai mult
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share