Mai vine vreodată Rădoi la FCSB? Decizia luată de antrenor, după ce Becali a anunțat că-l vrea la club + Mirel, în 2023: „E clar că nu se va schimba niciodată” 

UTA ARAD - FCSB 2-4. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a anunțat că vrea să-l numească pe Mirel Rădoi (44 de ani), finul său, în funcția de manager general, după ce campioana a ratat calificarea în play-off.

„M-am gândit să îl pun manager general pe Mirel Rădoi. L-am sunat și nu mi-a răspuns. Dacă va accepta, el va fi manager general”, a declarat Becali la Prima Sport, după victoria cu UTA.

Mirel Rădoi nu ia în calcul o revenire la FCSB

Liber de contract din noiembrie 2025, când s-a despărțit de Universitatea Craiova, fostul selecționer nu ia în calcul o revenire la FCSB atâta timp cât patronul dictează tot ce se întâmplă la echipă, notează gsp.ro.

Mai mult, Rădoi își dorește să-și continue cariera de antrenor și nu este tentat de un post în conducere.

Fostul mijlocaș și-a început cariera de antrenor chiar la FCSB, formație pe care a condus-o în perioada 1 iunie - 30 noiembrie 2015, însă a plecat cu scandal de la echipă după o ceartă cu Gigi Becali, nașul său.

29 de meciuri a rezistat Rădoi ca antrenor la FCSB (13 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri)

Mirel Rădoi, în 2023: „Nu aș mai veni la FCSB”

În 2023, Mirel Rădoi detalia și motivul pentru care nu ar mai accepta să colaboreze cu Gigi Becali.

„Discuțiile au fost altele când am venit eu. Am plănuit că, în momentul în care era nemulțumit, Becali să vină și să-mi spună, nu să înceapă să aibă discuții cu alte persoane sau să vină să facă discuția care a provocat plecarea mea.

Nu aș mai veni la FCSB, pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul lui, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, cu mine.

Atunci, dacă s-a întâmplat de două ori, nu mă aștept la altceva a treia oară.

E clar că nu se va schimba niciodată. Atunci de ce să ne mai certăm încă o dată, după ce ne-a trebuit nu știu cât timp să ne împăcăm?

Probabil că ușa este închisă de ambele părți, și din partea mea, și din partea lui”, spunea Rădoi, pentru sursa citată anterior.

După plecarea de la FCSB, Mirel Rădoi a fost selecționerul României U21 și le-a mai antrenat pe Universitatea Craiova, Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira.

