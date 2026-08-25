Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial

Sporting Liești este una dintre cele 4 echipe de Liga 3 care s-au calificat în grupele Cupei României

Celelalte sunt Progresul Spartac, Corona Brașov și Minerul Lupeni

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Conform tragerii la sorți, echipa din județul Galați va evolua în primul meci împotriva lui Dinamo, acasă.

Partida se va disputa pe 2 septembrie, de la ora 19:00, în nocturnă, conform deciziei deținătorilor de drepturi TV. Pentru că se joacă în nocturnă, duelul nu poate avea loc la Liești, astfel că Sporting a găsit varianta stadionului „Oțelul”, din Galați. Formația de primă ligă a fost eliminată deja din Cupă.

Sporting Liești - Dinamo, în grupa D a Cupei României

„Sporting Liești - Dinamo București pe stadionul Oțelul!

În ultimele zile s-au tot făcut eforturi pentru ca această partidă să se desfășoare la Liești, dar ne vedem în imposibilitatea de a putea organiza un asemenea meci pe terenul nostru, meciul fiind transmis de DIGI Sport (n.r. și Prima Sport), miercuri 02 Septembrie de la ora 19.

Mulțumim conducerii clubului Oțelul Galați pentru ca au răspuns pozitiv la solicitarea noastră!”, au scris cei de la Sporting Liești pe pagina oficială.

Clubul va face anunțul legat de biletele zilele următoare.

Programul primei etape din grupele Cupei României

Marți, 1 septembrie

16:00 » Progresul Spartac - Chiajna (Grupa B)

18:00 » Sepsi - CFR Cluj (Grupa B)

18:00 » Corona Brașov - FC Bihor (Grupa C)

20:00 » Chindia - FC Voluntari (Grupa D)

21:00 » U Cluj - Petrolul (Grupa B)

Miercuri, 2 septembrie

16:00 » Minerul Lupeni - UTA (Grupa A)

16:45 » FC Botoșani - Corvinul (Grupa A)

18:00 » Gloria Bistrița - Csikszereda (Grupa C)

19:00 » Sporting Liești - Dinamo (Grupa D)

21:30 » FC Argeș - FCSB (Grupa C)

Joi, 3 septembrie

17:30 » FC Bacău - U Craiova (Grupa D)

20:30 » Poli Timișoara - Rapid (Grupa A)

Programul etapei a doua a grupelor Cupei României

Meciurile se vor juca în jurul datei de 28 octombrie, în funcție de deținătorii de drepturi TV.

Grupa A:

Corvinul - Rapid

UTA - Botoșani

Minerul Lupeni - Poli Timișoara

Grupa B:

CFR Cluj - Universitatea Cluj

Concordia Chiajna - Sepsi

Progresul Spartac - Petrolul

Grupa C:

Corona Brașov - FC Argeș

Gloria Bistrița - FCSB

Csikszereda - FC Bihor

Grupa D:

FC Voluntari - Universitatea Craiova

Dinamo - Chindia Târgoviște

Sporting Liești - FC Bacău

Programul etapei a treia a grupelor Cupei României

Meciurile se vor juca în jurul datei de 2 decembrie, în funcție de deținătorii de drepturi TV.

Grupa A:

Rapid - UTA

Poli Timișoara - Corvinul

Minerul Lupeni - Botoșani

Grupa B:

Concordia Chiajna - CFR Cluj

Progresul Spartac - Universitatea Cluj

Petrolul - Sepsi

Grupa C:

FC Bihor - FC Argeș

FCSB - Csikszereda

Corona Brașov – Gloria Bistrița

Grupa D:

Universitatea Craiova - Dinamo

FC Bacău - FC Voluntari

Sporting Liești - Chindia Târgoviște

Calendarul Cupei României 2026-2027

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

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