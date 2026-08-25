Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial

- Sporting Liești este una dintre cele 4 echipe de Liga 3 care s-au calificat în grupele Cupei României
- Celelalte sunt Progresul Spartac, Corona Brașov și Minerul Lupeni
Conform tragerii la sorți, echipa din județul Galați va evolua în primul meci împotriva lui Dinamo, acasă.
Partida se va disputa pe 2 septembrie, de la ora 19:00, în nocturnă, conform deciziei deținătorilor de drepturi TV. Pentru că se joacă în nocturnă, duelul nu poate avea loc la Liești, astfel că Sporting a găsit varianta stadionului „Oțelul”, din Galați. Formația de primă ligă a fost eliminată deja din Cupă.
Sporting Liești - Dinamo, în grupa D a Cupei României
„Sporting Liești - Dinamo București pe stadionul Oțelul!
În ultimele zile s-au tot făcut eforturi pentru ca această partidă să se desfășoare la Liești, dar ne vedem în imposibilitatea de a putea organiza un asemenea meci pe terenul nostru, meciul fiind transmis de DIGI Sport (n.r. și Prima Sport), miercuri 02 Septembrie de la ora 19.
Mulțumim conducerii clubului Oțelul Galați pentru ca au răspuns pozitiv la solicitarea noastră!”, au scris cei de la Sporting Liești pe pagina oficială.
- Clubul va face anunțul legat de biletele zilele următoare.
Programul primei etape din grupele Cupei României
Marți, 1 septembrie
- 16:00 » Progresul Spartac - Chiajna (Grupa B)
- 18:00 » Sepsi - CFR Cluj (Grupa B)
- 18:00 » Corona Brașov - FC Bihor (Grupa C)
- 20:00 » Chindia - FC Voluntari (Grupa D)
- 21:00 » U Cluj - Petrolul (Grupa B)
Miercuri, 2 septembrie
- 16:00 » Minerul Lupeni - UTA (Grupa A)
- 16:45 » FC Botoșani - Corvinul (Grupa A)
- 18:00 » Gloria Bistrița - Csikszereda (Grupa C)
- 19:00 » Sporting Liești - Dinamo (Grupa D)
- 21:30 » FC Argeș - FCSB (Grupa C)
Joi, 3 septembrie
- 17:30 » FC Bacău - U Craiova (Grupa D)
- 20:30 » Poli Timișoara - Rapid (Grupa A)
Programul etapei a doua a grupelor Cupei României
Meciurile se vor juca în jurul datei de 28 octombrie, în funcție de deținătorii de drepturi TV.
Grupa A:
- Corvinul - Rapid
- UTA - Botoșani
- Minerul Lupeni - Poli Timișoara
Grupa B:
- CFR Cluj - Universitatea Cluj
- Concordia Chiajna - Sepsi
- Progresul Spartac - Petrolul
Grupa C:
- Corona Brașov - FC Argeș
- Gloria Bistrița - FCSB
- Csikszereda - FC Bihor
Grupa D:
- FC Voluntari - Universitatea Craiova
- Dinamo - Chindia Târgoviște
- Sporting Liești - FC Bacău
Programul etapei a treia a grupelor Cupei României
Meciurile se vor juca în jurul datei de 2 decembrie, în funcție de deținătorii de drepturi TV.
Grupa A:
- Rapid - UTA
- Poli Timișoara - Corvinul
- Minerul Lupeni - Botoșani
Grupa B:
- Concordia Chiajna - CFR Cluj
- Progresul Spartac - Universitatea Cluj
- Petrolul - Sepsi
Grupa C:
- FC Bihor - FC Argeș
- FCSB - Csikszereda
- Corona Brașov – Gloria Bistrița
Grupa D:
- Universitatea Craiova - Dinamo
- FC Bacău - FC Voluntari
- Sporting Liești - Chindia Târgoviște
Calendarul Cupei României 2026-2027
- Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
- Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
- Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
- Sferturi de finală: 3 martie 2027
- Semifinale: 21 aprilie 2027
- Finala: 12 mai 2027