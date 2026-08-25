Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei

Universitatea Craiova a fost sancționată de UEFA pentru incidentele de la returul cu Levski Sofia (2-2), disputat 29 iulie, în Bănie, în preliminariile UCL.

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Universitatea Craiova a primit trei sancțiuni financiare de la UEFA după incidentele de la returul cu Levski Sofia, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

UEFA a amedat U Craiova cu 23.625 de euro după returul cu Levski Sofia

Partida disputată pe 29 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, s-a încheiat 2-2, iar campioana Bulgariei s-a calificat în play-off-ul UCL după victoria cu 1-0 din prima manșă.

Returul s-a disputat într-o atmosferă extrem de tensionată. UEFA le interzisese suporterilor lui Levski să facă deplasarea la Craiova, după incidentele provocate de fanii bulgari la meciul cu Borac Banja Luka.

Cu toate acestea, un grup de suporteri ai lui Levski a reușit să intre pe stadion și a ajuns în sectorul rezervat oficialilor clubului bulgar. Aceștia au început să se manifeste ca o galerie, iar organizatorii au luat în calcul evacuarea lor.

Pe „Ion Oblemenco” au fost peste 27.000 de spectatori, iar atmosfera a fost una incendiară încă de la începutul partidei.

Bătaie pe tunel, la finalul meciului

Tensiunea nu s-a oprit odată cu fluierul final. După meci, în zona tunelului către vestiare, au avut loc îmbrânceli între membri ai celor două delegații.

Potrivit relatărilor de la momentul respectiv, altercația ar fi pornit de la un conflict între portughezii Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, și Serginho (26 de ani), jucătorul formației bulgare.

Cei doi lusitani și-ar fi adresat mai multe înjurături în limba portugheză, în drumul spre cabine, apoi s-au îmbrâncit, iar în final s-ar fi ajuns la o bătaie în toată regula, informează fanatik.ro.

UEFA nu l-a sancționat pe Felgueiras, dar a amendat Craiova pentru invazia suporterilor pe teren

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul UEFA a sancționat clubul oltean pentru incidentele provocate în timpul returului, cu amenzi care însumează 23.625 de euro.

Cea mai mare sancțiune, 15.000 de euro, a fost dictată pentru pătrunderea efectivă a spectatorilor pe terenul de joc.

„S-a auzit imediat după meci că observatorul a văzut doi copii, dar nu i-a mai văzut nimeni”, susțin sursele GOLAZO.ro.

Universitatea Craiova a mai fost amendată cu 4.375 de euro pentru aruncarea de obiecte în suprafața de joc.

A treia sancțiune financiară este de 4.250 de euro, pentru aprinderea de materiale pirotehnice sau a altor obiecte.

Decizia Comisiei de Disciplină și Etică a UEFA prin care Universitatea Craiova a fost sancționată pentru incidentele de la returul cu Levski Sofia.

Craiova, sancționată și după meciul tur de la Sofia

Craiova a fost sancționată și după meciul tur, disputat pe 22 iulie la Sofia. Campioana României a primit o amendă de 10.000 de euro pentru întârzierea începerii partidei. Pentru aceeași abatere, antrenorul Filipe Coelho a fost avertizat de UEFA.

Pentru aceeași întârziere, și Levski Sofia a primit o amendă de 10.000 de euro, în timp ce antrenorul Julio Velazquez Santiago a fost avertizat.

Astfel, sancțiunile financiare primite de Universitatea Craiova pentru cele două meciuri cu Levski Sofia se ridică, în total, la 33.625 de euro.

Meciul Ararat - U Craiova nu se vede la TV!

Universitatea Craiova se pregătește acum pentru returul cu Ararat Armenia, din play-off-ul Europa League.

Partida este programată joi, după ce în prima manșă, disputată în Bănie, cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1.

Meciul decisiv de la Erevan pentru calificarea în grupa principală a Europa League nu va fi transmis la TV, poate fi vizionat doar pe Voyo.

Ararat-Armenia - U Craiova se joacă joi, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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