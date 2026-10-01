Au început lucrările la stadion Primele imagini cu șantierul din Constanța, pentru noua arenă „Gheorghe Hagi”

Lucrările la noul stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța au început oficial miercuri, 1 octombrie, la mai bine de trei ani de la demolarea vechii arene.

Compania Națională de Investiții a publicat primele imagini de pe șantier.

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Vechiul stadion din Constanța a fost demolat în vara lui 2023, însă construcția noii arene a fost amânată în repetate rânduri.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la finalul lunii septembrie 2026.

Primele imagini cu lucrările la noul stadion „Gheorghe Hagi”

În fotografii se văd două utilaje care pregătesc terenul pe care urmează să fie ridicată noua arenă.

„Toamna începe cu proiecte mari la Constanța! Start lucrărilor la noul Stadion «Gheorghe Hagi» – un proiect de anvergură care începe să prindă contur”, a transmis CNI.

Noul stadion va fi construit pe amplasamentul de pe strada Primăverii și va avea o capacitate de aproximativ 18.500 de locuri.

Proiectul prevede și o esplanadă în jurul arenei, un teren de antrenament pentru fotbal și atletism, cu pistă de șase culoare, precum și o tribună acoperită de aproximativ 1.000 de locuri.

Arena ar urma să fie încadrată în categoria 4 UEFA și să includă, printre altele, săli de antrenament, spații administrative și comerciale, centru de conferințe și zone destinate alimentației publice.

491 de milioane de lei adică aproximativ 96 de milioane de euro, este valoarea contractului pentru construirea noului stadion

Noua arenă va purta numele lui Gheorghe Hagi și este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă aflate în derulare la Constanța.

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