„Pe Hagi l-am simțit încărcat” Aurel Țicleanu a stat 90 de minute de vorbă cu selecționerul înainte de meciul cu Bosnia

Aurel Țicleanu (67 de ani), membru al Comisiei Tehnice a FRF, a oferit detalii despre discuția pe care a avut-o cu Gheorghe Hagi înaintea meciului România - Bosnia, pierdut de „tricolori” cu 2-4.

Polonia - România se joacă vineri seară, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT de GOLAZO.ro.

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Fostul internațional fusese trimis să urmărească Polonia, viitoarea adversară a României, la meciul cu Bosnia, încheiat 0-0.

Țicleanu, 90 de minute cu Hagi înainte de România - Bosnia: „ L-am simțit încărcat”

„Mie Gică Hagi mi-a dat să mă ocup de Polonia, dar eu am văzut și două meciuri ale Bosniei. Așa am putut să văd ambele echipe și să fac o analiză.

I-am trimis un mesaj lui Cătălin Gheorghiu, team-managerul echipei naționale, să vorbească cu Gică, pentru că pot să-i dau niște informații importante și despre Bosnia.

Gică m-a invitat a doua zi la cafea și am stat vreo 90 de minute, duminică, înainte de meciul cu Bosnia”, a povestit Țicleanu.

FOTO. România - Bosnia 2-4

Acesta a remarcat atenția cu care selecționerul a urmărit discuția.

„În primul rând, informațiile pe care i le-am dat le-a verificat și o mare parte dintre ele le știa.

Mă așteptam să desemneze pe unul dintre membrii staff-ului să consemneze lucrurile de acolo, ca să le sistematizeze.

Am rămas surprins. Chiar el și-a luat notițe suplimentare”, a mai spus acesta.

Pe Hagi l-am simțit încărcat. Era foarte ascultător, dar la vreo 5-10 minute avea câte un monolog, care semăna cu anumite discursuri de-ale lui când se descarcă. Îi spuneam că e bine să se descarce, dar să ne întoarcem la oile noastre. Mie mi s-a părut sigur Aurel Țicleanu, fost internațional român

Înaintea partidei, Țicleanu avertizase public că Bosnia arăta mai bine decât în precedentele dueluri cu România.

El remarcase în special jocul de posesie al bosniacilor și creșterea de încredere a echipei.

La finalul discuției, Țicleanu a încercat să-l încurajeze pe Hagi înaintea partidei cu Bosnia.

„«Mi-a părut foarte rău că, cu nea Mircea, ne-au bătut la Zenica. Și aș vrea de data asta să îi batem». Astea au fost ultimele cuvinte când m-am despărțit de el.

I-am spus, ca să-i ridic moralul, că, de când ne-au luat toate punctele, Bosnia a trecut la alt nivel”.

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